Ilustrační FOTO - Pixabay

Bariéra na plast

V Tichém oceánu byla znovu instalována plovoucí bariéra na zachytávání plastového odpadu. Systém, jehož autorem je 24letý Nizozemec Boyan Slat, má přispět k vyčištění moře v oblasti tzv. velké pacifické skládky mezi Kalifornií a Havajskými ostrovy, kde podle odhadů vědců pluje na 1,8 bilionu kusů plastu.

Poprvé bylo zařízení umístěno do oceánu loni v září, ale záhy se rozpadlo. Zařízení organizace The Ocean Cleanup (Úklid oceánu) má podobu 600 metrů dlouhé plovoucí hráze, na níž je zespodu upevněna přepážka sahající až do třímetrové hloubky. Systém se má za působení větru, mořských proudů a vln automaticky zformovat do tvaru písmene U. Bariéra je navržena tak, aby nebránila v pohybu mořským živočichům. Ti ji mohou bezpečně podplavat. Oceánský sběrač odpadu bude poháněn přírodními silami vždy nějakou dobu brázdit vody Tichého oceánu, dokud senzory neoznámí, že se záhyb naplnil odpadem. Přivolaná loď pak nashromážděné plasty odveze na pevninu, kde budou recyklovány. Koncem minulého roku se hráz, bičovaná neustálými nárazy mořských vln a větrem, rozbila a čtyři měsíce byla v opravě. Minulý týden tažná loď znovu zařízení dopravila ze San Franciska do Pacifiku.

(čtk)