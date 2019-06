Ilustrační FOTO - Haló noviny

Výročí staroměstské exekuce: ne Mariánskému sloupu!

Pod záštitou primátora hl. m. Prahy a starostů Prahy 1 a Mnichova Hradiště se v pátek 21. června, na 398. výročí popravy 27 vůdců českého stavovského povstání, konala v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a na přilehlém náměstí pietní připomínka této události, která se neblaze zapsala do historie českého národa.

Každoroční akce konaná v chrámu, který patří Čs. církvi husitské, měla letos zvláštní nádech. Je to tím, že skupina lidí usilujících o navrácení Mariánského sloupu na toto centrální pražské náměstí a sochař Váňa dělají »psí kusy«, aby instalovali repliku sloupu symbolizujícího rekatolizaci a všestranný útlak Čechů od Habsburků. Jak shromáždění v chrámu, tak navazující akce na náměstí, se odehrály právě v den, kdy za ranního kuropění pražští zastupitelé po celonoční diskusi s Pražany-odpůrci sloupu odmítli revokovat své stále platné usnesení, které vyznívá jasně: nic neobnovovat.

Akci pořádají Kostnická jednota, potomci a příbuzní mučedníků popravených na Staroměstském náměstí, sdružení Exulant – potomci pobělohorských exulantů, Masarykova společnost, ČSBS, ČsOL, Společnost Edvarda Beneše, Církev čs. husitská ad.

Na Staroměstském náměstí vystoupila také M. Neudorflová.

Mezi účastníky zavítal primátor Zdeněk Hřib (Piráti), jenž zdůraznil, že cílem staroměstské exekuce 21. 6. 1621 bylo zastrašit a ponížit, »ale to, co následovalo, bylo ještě horší« - hrozila ztráta jazyka, kultury, národní identity. Dnes už nejde události odestát, ale můžeme se poučit, že je nutné žít ve vzájemné toleranci, zdůraznil primátor. Za nesnášenlivou atmosféru ve společnosti si podle něho můžeme my sami.

Vzhlížet ke šlechtě a katolické církvi?

Nejen historický pohled na události českého stavovského povstání (1618-1620) a to, co po něm následovalo, nabídla historička Marie Neudorflová. Také se zamyslela nad současnou situací, kdy jsou upozaďovány mnohé hodnoty pracně vybudované za století bojů za národní identitu, za český jazyk a vlastní státnost. F. Palacký, K. Havlíček, Augustin Smetana, T. G. Masaryk a další navazovali na obrozencel, a přitom dnes někteří publicisté a část historiků, jak uvedla Neudorflová, práce našich obrozenců pokládají za chybu, vzhlížejí se ke šlechtě a katolické církvi. »Malá znalost národní historie je pro dobyvatele žádoucí,« poznamenala s tím, že katolická církev klade nad spravedlnost úsilí o získání majetku, resp. majetkové restituce, což jí slouží k ovládání lidu a mocenskému prospěchu. Vyzvala také k uvědomění si, jak římskokatolická církev k majetku přišla a k čemu měl sloužit. Vztyčení Mariánského sloupu v těsném sousedství popraviště 27 českých pánů, rytířů a měšťanů by mohlo být snadno vnímáno jako vítězství nad těmito popravenými, proto je dle ní nutné to nedopustit.

Chrámová část shromáždění byla zakončena koncertem pěveckého sboru Resonance vedeného sbormistryní a uměleckou vedoucí Miloslavou Pospíšilovou. Všichni účastníci pak v průvodu přešli k někdejšímu popravčímu místu na náměstí, kde byly položeny věnce a květiny a zazněla státní hymna. I zde promluvili řečníci. Snaha nyní po sto letech obnovovat Mariánský sloup (svržen byl 1918) je podle europoslance Jana Zahradila (ODS) pošetilá, protože nevede ke smíření, ale k dalším konfliktům. »Naše dějiny máme respektovat a nemáme se jich necitlivě dotýkat, protože jsou křehké,« řekl.

Vzniká spolek odkazu

Na Staroměstském náměstí pak navázala další akce. OI Ne základnám, Nezávislá média, Alternativa zdola a ČSNS připravily pódium, z něhož promluvili k občanům opět Neudorflová, spisovatelka Lenka Procházková a občan-odpůrce sloupu Václav Lamr. »Reinstalace sloupu na Staroměstském náměstí je to samé, jako vyvěšení nacistické vlajky na hrobě obětí holocaustu,« připodobnil situaci, kterou takto vnímá nemalá část veřejnosti. Prostě nelze naproti popravišti nekatolických vůdců, jež patřili ke vzdělanostní elitě českého národa, a vedle sousoší Jana Husa stavět Mariánský sloup, jenž by ideově vyjadřoval snahu vrátit se k principům rekatolizace a dominance jedné církve. Právě na současnou svobodu vyznání a svědomí, která je výdobytkem mnoha generací, kladli řečníci důraz. Lidé se také mohli připojit k zakládanému spolku pro zachování odkazu Staroměstského náměstí.

Na závěr se 27 občanů, držíce cedule se jmény popravených (například Jana Jesenského, Jáchyma Ondřeje Šlika, Václava Budovce z Budova, Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic ad.), postavilo symbolicky na místa naznačená dnes v dlažbě náměstí symbolickými kříži.

(mh)

FOTO - Haló noviny/Monika HOŘENÍ