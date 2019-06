Dokud bude u nás vláda peněz…

Agresivita řidičů na silnicích stoupá. Skoro by se zdálo, že je přímo úměrná silným velkým autům. A těch je čím dál víc v přímé úměrnosti na »furiantství« ve společnosti. Ne každý ovšem na nové má, ale od čeho jsou ojetiny, kterých jsou plné sklady vedle silnic. Tím »furiantstvím« myslím vlastnost tak kritizovanou dramatikem Stroupežnickým, jež z jeho dob se přenesla i do našich. Dnes se nesoutěží v tom, kolik kdo dá jako svatební dar, ale kdo má větší auto. Pak totiž není socka a zařazuje se do lepší společnosti. Nemohu za to, ale naše společnost od onoho roku 1989 velmi poklesla.

Souvisí s tím i případ, který se v těchto dnech stal našim přátelům. Jsou staří, nad osmdesát. Mají jen svou mnohaletou fabii. Nejsou však zcela zdraví a obíhají pravidelně doktory. V hlavním městě je to pro ně, zvláště pak pro paní, velmi složité. Špatně chodí, občas dostane závrať a dokonce i upadne. To mívá následky. Žádost o průkaz ZTP jí však zamítli. K lékařům však chodit musí. A tak je odkázána na městskou dopravu nebo auto, které je dnes většinou složité v Praze zaparkovat.

K nemocným kdysi lékaři sami jezdili, ke klientům se dnes zřejmě nemusí. Tentokrát museli tam, odkud je to MHD daleko a paní by těžko došla. Proto jeli autem. Protože i řidič, manžel zmíněné paní, je starší osmdesáti let, nejezdí rychle. Jel tedy po Praze svým tempem a dodržoval padesátikilometrovou rychlost. Velké auto za ním řízené nespokojeným mladým člověkem, do něho proto zezadu strčilo, opakovalo to ještě dvakrát. Nemohlo předjet a povinná padesátka pro něj zřejmě neplatila. Auto našim známým nakonec poškodilo větším nárazem natolik, že museli zastavit. Řidič za nimi namísto pomoci, o omluvě ani nehovořím, trochu couvnul a pak přeletěl obloukem – otevřela se ta možnost – kolem nich. Ti dva staří si nevšimli ani jeho SPZ. Měli dost svých starostí. K lékaři neodjeli, odstrčit auto mimo jízdní pruh pomohli kolemjdoucí, museli nakonec zavolat odtahovku...

Přečetl jsem si návrh na některé změny týkající se silniční dopravy. I to, že řidičský průkaz má být začínajícím mladým řidičům dán na zkoušku, že budou zpřísněny tresty za různé přestupky. To všechno vítám. Jenže »léčit« podobné excesy, na jejichž začátku je výše zmíněné »furiantství«, a pak následuje agresivita, by se měly od samého počátku. A dokud vláda peněz bude rozhodujícím faktorem života společnosti, nepomůže nic. Zmíněné opatření může jen zmírnit dopad na ty, kteří se už nemohou bránit.

Milan ŠPÁS