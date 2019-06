Letná. Jedna podobnost

Máme za sebou komedii dell‘Letná. A přiznám se vám, že mně, jako příznivci sportu, leccos asociovala. Demonstranti se sešli nedaleko stadionu fotbalové Sparty Praha. Jaká náhoda! V blízkosti sídla klubu, o kterém se v současné době – a ne neprávem – říká, že umí jednat »krásně« ukvapeně, aniž by domyslel dosah svých činů. V posledních čtyřech letech pokaždé odvolává trenéra kvůli neuspokojivým výsledkům, aniž by měl vyhlédnuté řešení problému. To znamená nejen připravenou personální náhradu, ale ani celkovou sportovní koncepci.

A to přesně mně evokovaly davy shromážděné v neděli na Letenské pláni. Lépe řečeno, spíše ti, kteří stojí v pozadí ovlivnitelného stáda ovcí (nic ve zlém, ovečky!). Ti, kteří utrácejí peníze štědře dotujících neziskovek. Ti, kteří si honí politické ego. Ti, kteří platí mnohé účastníky a kupují transparenty ve velkém. A ti, kteří neváhají zneužít pro svůj cíl ani děti a mladistvé.

Co konkrétně mám však na mysli? To, že dotyční mají v plánu odvolat ministryni, premiéra a možná i samotného prezidenta. Aniž by ovšem měli v hlavě krok B. Tedy konkrétní řešení, které by v případě, že vyjde jejich přání, zajistilo, aby se Česká republika neocitla v politické krizi.

Jenže je tu přece jen jeden malinkatý rozdíl. Fotbalový trenér bývá jmenován úzkým počtem odpovědných zástupců klubu. Politickou reprezentaci naproti tomu volí celý národ (a kdo k volbám nejde, de facto také volí). A ten národ již nějak rozhodl – a byla to milionová čísla, ať už šlo o prezidentské či parlamentní volby. Mysleme na to, až budeme tak trochu účelově chtít zdůrazňovat, kolik hlav se sešlo v neděli na Letné…

Petr KOJZAR