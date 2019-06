Kriminalizace solidarity

Když kdokoli kohokoli znásilní, musí za to být nekompromisně a pokud možno tvrdě potrestán. Ať už je z Afriky nebo z Horní Dolní v Čechách, na Moravě či ve Slezsku. Však také v ČR denně dochází ke dvěma případům znásilnění. Mediálně nezajímavých… Máme ale kriminalizovat solidaritu? Ne s násilníky, ale s jejich oběťmi? Právě oběti násilníků, válek a neobyvatelného prostředí totiž tvoří většinu z těch, kteří na sklonku tohoto desetiletí prchají za přežitím!

Kapitánka záchranářské lodi Pia Klempová to ví. Proto se angažuje, jak se angažuje. A »za odměnu« jí hrozí až 20 let vězení v souvislosti s její rolí při záchraně 6000 lidí před utonutím ve Středozemním moři. Ještě že to nevzdává – obvinila naopak Evropskou unii, že nechává lidi umírat, a italské úřady pod vedením ultrapravicového populisty Mattea Salviniho (ministra vnitra) z kriminalizace solidarity.

Klempová velela lodi Iuventa, kterou provozovala německá nezisková organizace Jugend Rettet, a je spolu s devíti dalšími aktivisty podezřelá z napomáhání nelegální migraci. Posádka lodi je obviňována, že brala na palubu migranty přímo z plavidel pašeráků lidí u libyjského pobřeží a přepravovala je pak do Itálie. Aktivisté to ale popírají a uvádějí, že pomáhají lidem v nouzi v mezinárodních vodách.

Iuventa byla zabavena přede dvěma lety a obžaloba ještě nebyla podána, nicméně aktivisté se nedávno dozvěděli, že prokuratura chce věc předložit soudu, a připravují se na dlouhou právní bitvu. Advokáti tzv. skupiny Iuventa 10 upozornili, že v případě obžaloby jejich klientům hrozí až 20 let vězení nebo pokuta 15 000 eur (383 100 Kč) za každou osobu, která byla »nezákonně« dopravena do Itálie.

Náklady na soudní řízení se navíc odhadují na dalších 500 000 eur. Aktivisté se chystají prostředky na obhajobu získat pomocí fundraisingu (tedy z příspěvků od dobrovolných dárců).

Předpokládá se, že Iuventa, bývalé rybářské plavidlo, zachránila více než 14 000 lidí! Posádka úzce spolupracovala s italským námořním záchranným a koordinačním centrem. Klempová sama velela v létě 2017 dvěma misím. »Evropa nám neposkytla azyl, takže jsme museli několik dní brázdit mezinárodní vody s chlapcem v mrazáku a jeho matkou na palubě,« vzpomíná na jeden z případů. Ty přetrvávají dosud. Třeba u břehů jihotuniského Zarzisu tři týdny kotvila egyptská loď, která pomohla z nesnází na moři skupině 75 uprchlíků, převážně Bangladéšanů. Tunisko je odmítalo přijmout zpět, protože má přeplněná uprchlická centra. Nakonec se podvolilo s tím, že je bude deportovat. Všechny případy ale ani takhle neskončí. Jiný člun se 65 uprchlíky se u pobřeží Tuniska nedávno potopil. Pomáhat novodobým bídníkům proto pořád má smysl. Ve jménu lidství!

Roman JANOUCH