Americký dluh strmě roste

Vnější dluh USA převýšil 22 trilionů dolarů, 78 % HDP, hrozí akutní nebezpečí dluhové krize, napsal The Wall Street Journal.

Údaj obsahuje jen závazky federální vlády bez dluhů členských států a municipalit. Přitom dluh za poslední finanční rok vzrostl o 779 miliard dolarů, podle prognózy amerického Kongresu do konce roku vyroste až o 900 miliard dolarů.

Na co si USA půjčují? Na výdajích se nejvíce podílí sociální péče (Social security) částkou 987 miliard dolarů, obranný rozpočet činí 874,4 miliard. Dále zdravotnické programy Medicare 582 miliard a Medicaid 400 miliard, na pátém místě v žebříčku už je úroková obsluha dluhu 310 miliard dolarů.

Pokud jde o rychlost růstu dluhu, nemá současný prezident Donald Trump konkurenci. Od předchozího prezidenta Baracka Obamy zdědil dluh ve výší 19,9 trilionu. Za dva a půl roku přidal přes dva triliony. Podle prognózy agentury Bloomberg si Trump za příští dva roky půjčí ještě 4,4 triliony.

Prudký růst dluhu je především způsoben radikálním snížením daní, Trump snížil daň ze zisku z 35 na 21 %. Jde o prastarou konzervativní víru, že čím více zůstane podnikatelům peněz, tím více mohou investovat. Mohou, jenže jde o to, kde a do čeho. V dějinách se už vícekrát ukázalo, že kapitalisté investují spíše na finančních trzích a zisky ukládají do bank na různých exotických ostrovech, aby se jim peníze množily, neinvestují ale do výroby, aby se množily i státní daňové výnosy. V každém případě snížení daní stojí pokladnu jedenapůl trilionu dolarů. Profesor Martin Feldstein, který působí na Harvardu a ve své době byl ekonomickým poradcem Ronalda Reagana, tvrdí, že »rychlý růst rozpočtového deficitu tvoří nejnebezpečnější problém, který stojí před federální vládou«.

Obsluha podražuje

Tak vysoký dluh si totiž žije vlastním životem a nedá se ani příliš ovládat. Obsluha dluhu stále roste, nebezpečí existuje ovšem mnohem víc. Dluh hlavně podražuje, sice se o úrocích veřejně nemluví, ale dá se s jistotou předpokládat, že USA si nyní půjčují dráž než v minulosti. Přitom stále více zemí už ukončilo nebo uvažuje o tom, že skončí s nákupy amerických dluhopisů. Současně sílí hlasy, podle nichž by americký dolar neměl hrát roli rezervní měny. Existují i státy, které se amerických dluhopisů zbavují, nejvýrazněji Rusko, které místo dluhopisů nakupuje zlato, a dokonce uvažuje o návratu zlatého standardu. Podobně začíná uvažovat Čína. Pokud se objeví například od evropských zemí požadavky, aby USA dluh masivněji splatily, může dojít ke krizi, která by USA vážně ekonomicky poškodila. Přitom Trump stále roztáčí kolotoč různých sankcí vůči různým zemím a o »dluhovou« odvetu si přímo říká.

Pravicový recept

Feldstein cituje základní ekonomickou poučku, že dluh se dá ukrotit jen zvýšením daní nebo snížením výdajů. Zvyšovat daně prý není možné, protože by se zpomalil hospodářský růst. Feldstein je, jak vidno pravicový ekonom. Tvrdí také, že není možné snížit výdaje na obranu, naopak se prý budou zvyšovat. Takže jako jediné možné mu vychází snížení sociálních výdajů. V rozpočtu na rok 2020 jsou uřezány výdaje na oba programy zdravotnické pomoci a Social Security. Přitom zdravotnický pogram Medicare a Social security jsou klíčové pro přežití chudých lidí starších 65 let. Trump před volbami sliboval programy neměnit. Pro příští rok je ale sníží nejméně o 25 miliard.

Pravicový jestřáb Feldstein si myslí, že i tak zůstávají vysoké, stejně jako státní pomoc nemajetným studentům.

Nicméně Trump může na snižování sociální pomoci doplatit. V posledních volbách například vyhrál v Pensylvánii a Michiganu, kde republikáni dosud neměli silnou pozici. Podle následných výzkumů to bylo právě kvůli slibu, že nechá na pokoji Madicare a Medicaid.

Pokud jde o státní dluh, Trump ho rozhodně nesníží, naopak. Jak řekl známý demokratický politik Bernie Sanders: »Pochopte, Trumpův rozpočet je největším převodem bohatství od pracujících směrem k boháčům, jaký jste kdy viděli«.

