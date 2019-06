Ilustrační FOTO - Haló noviny

KSČM nadále odmítá schodek 40 miliard

Vláda schválila návrh rámce státního rozpočtu na příští rok a střednědobý výhled hospodaření státu pro roky 2021 a 2022. Příští rok i v dalších letech počítá ministerstvo financí se schodkem 40 miliard korun. KSČM však trvá na svém požadavku, aby schodek byl o deset miliard nižší.

Finální verze rozpočtu se ještě může změnit. Loni v červnu v první verzi například ministerstvo financí navrhovalo pro letošní rok i další roky schodek rozpočtu 50 miliard korun. Nakonec byl schválen rozpočet se schodkem 40 miliard korun. KSČM věří, že podobně tomu bude i tentokrát. »Andrej Babiš slíbil, že se bude za jeho vlády snižovat schodek státního rozpočtu. Říkal to už v roce 2013 a zopakoval to v předvolební kampani roku 2017. Z toho my vycházíme, plnění tohoto slibu požadujeme,« řekl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

»Letos byl plánován deficit 40 miliard, čekáme tedy snížení plánovaného deficitu na příští rok na 30 miliard,« dodal Filip s tím, že podaří-li se vládě například více snížit státní dluh, lze mluvit, dejme tomu, o schodku o miliardu vyšším. Větší ústupky si zatím ale představit nedokáže.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) snížení schodku nadále odmítá. Filip z toho zatím nechce nic vyvozovat a dávat do médií nějaká kategorická stanoviska. »Zatím stále jednáme. Věřím v dohodu, ale dokud není dohoda celá, není dohoda žádná. Proto podporu rozpočtu slíbit zatím nemůžeme,« řekl Filip.

Podle Filipa komunisté po vládě chtějí změnit i strukturu rozpočtu. »Diskutujeme s vládou o tom, kam mají jít nemandatorní prostředky rozpočtu, a kde jsou rezervy. Apelujeme na vládu, aby nemandatorní výdaje státu šly do investic, ne do spotřeby. Nechceme, aby se peníze projedly. Kvitujeme, že vláda plní slib a plánuje zvyšovat důchody i mzdy. Ale vyrovnané hospodaření je dlouhodobým programovým cílem KSČM. Nevidím důvod z něho ustupovat,« vysvětlil Filip, podle něhož snižování schodku je důležitým signálem pro veřejnost. Lidé podle něj velmi citlivě vnímají, jestli stát jde směrem ke slíbenému vyrovnanému hospodaření, nebo ne. »Těch 30 miliard přitom není nějaký výstřel od boku. My jsme počítali. Možnosti výkonu ekonomiky, možnosti dalších zakázek v zahraničí atp. Proto jsme si jisti, že třicetimiliardový schodek možný je,« uvedl předseda ÚV KSČM.

Schillerová zdůvodňuje nutnost vyššího schodku zpomalováním ekonomiky. Filip si však nemyslí, že by česká ekonomika nějak výrazně zpomalovala. Věří v pozitivní trend. Již v tuto chvíli jde česká ekonomika proti trendu vývoje v sousedním Německu a i v Německu, které je pro vývoj české ekonomiky klíčové, se trend podle Filipa obrací a lze očekávat oživení. Navíc je Filip přesvědčen o tom, že mnozí ministři mohou ve svých resortech snadno nalézt řadu úspor.

Schvalování rozpočtu nebylo jednoduché ani na zasedání vlády. Ministři za sociální demokracii se při hlasování o návrhu rámce státního rozpočtu zdrželi. »Rozpočet na rok 2020 ve stávající podobě neumožňuje naplňovat priority a v některých případech komplikuje samotné fungování resortů,« řekl předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček. ČSSD chce hledat nové zdroje, žádá například zavedení bankovní daně.

Rozpočet na příští rok, jehož parametry vláda zveřejnila, počítá se zvýšením důchodů, platů učitelů, zvýšením rodičovského příspěvku, růstem výdajů ministerstva obrany nebo snížení počtu míst u ministerstev o deset procent. Průměrná penze by se měla příští rok zvednout přesně o 900 korun na 14 358 korun, tedy o 6,7 procenta. Podle odhadů by to mohlo být asi o 150 až 180 korun víc, než teď nařizuje zákon. Mimořádné navyšování důchodů se ale zřejmě podle materiálu v letech 2021 a 2022 už opakovat nebude. Suma na platy ve státní správě a službách by se měla zvednout proti letošku o dvě procenta, učitelům o deset procent a neučitelským profesím o sedm procent. Na výdělky a platby za provedenou práci na ministerstvech, v úřadech a příspěvkových organizacích by mělo v rozpočtu být o 13 miliard víc než letos. Celkem by to činilo kolem 220,5 miliardy. Tuto sumu by si měli rozdělit lidé na 465 429 pozicích.

Podle schváleného materiálu by ve veřejné správě a službách v příštím roce měla přibýt téměř tisícovka nových míst. Víc lidí by se totiž mělo přijmout a víc pozic obsadit, než kolik by se mělo seškrtat. Podle MF by se sice mělo zrušit přes 5700 postů, přibýt by ale mělo 1600 učitelů, 3150 lidí v neučitelských profesích, 1000 vojáků a přes 900 příslušníků bezpečnostních sborů. Materiál k rozpočtu počítá s tím, že by od ledna měla na ministerstvech ubýt desetina míst. V dalších resortních úřadech by to mělo být pět procent. V příspěvkových organizacích, jako jsou třeba knihovny, divadla, nemocnice, muzea, galerie, dětské domovy či ústavy, by to pak měla být tři procenta. Polovina uspořených peněz na platy ze seškrtaných míst by se využila na odměny.

Proti letošku mají klesnout výdaje například resortu zahraničí o 237 milionů korun, financí o téměř 376 milionů a kultury o skoro 424 milionů Kč. Výdaje resortu dopravy se mají snížit o 12,3 miliardy korun a zemědělství o 2,5 miliardy. Porostou naopak výdaje pro školství, místní rozvoj, zdravotnictví, spravedlnost, obranu, vnitro a zvýšit se mají také pro resort práce a sociálních věcí a rovněž průmyslu a obchodu.

Celkové příjmy státního rozpočtu na příští rok naplánovalo MF na 1,558 bilionu korun a v porovnání se schváleným rozpočtem 2019 dochází k nárůstu o 92,8 miliardy Kč. Celkové výdaje rozpočtu by tak měly být 1,598 bilionu korun. V údajích jsou započteny peníze z fondů EU a dalších finančních mechanismů, jako jsou například tzv. norské fondy. Ty by příští rok měly činit 108,7 miliardy korun.

(ste)