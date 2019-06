Ilustrační FOTO - Pixabay

Způsobí Trump novou karibskou krizi?

Případné rozmístění amerických raket poblíž ruských hranic by mohlo vést ke krizi srovnatelné s karibskou krizí z 60. let minulého století, varoval náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov.

Kvůli vyostření vztahů Moskvy a Washingtonu v roce 1962 se svět tehdy ocitl na pokraji jaderné války.

Rusko silně kritizuje americké plány rozmístit raketové systémy ve východní Evropě a odstoupení USA od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF), uzavřené na konci studené války, uvedla agentura Reuters.

Dohodu podepsali lídři Sovětského svazu a USA Michail Gorbačov a Ronald Reagan v prosinci 1987. Dokument oběma zemím zakazuje výrobu, zkoušky a rozmisťování pozemních raket a střel s plochou dráhou letu o doletu od 500 po 5500 kilometrů; omezení se týká i odpalovacích zařízení.

Karibská krize propukla v roce 1962, kdy Moskva odpověděla na rozmístění amerických raket v Turecku vysláním svých střel na Kubu. USA pak zahájily námořní blokádu Kuby, kterou ukončily, když Moskva slíbila rakety stáhnout; USA se zavázaly nezaútočit na Kubu a odstranit rakety z Turecka.

Varování

Ruský prezident Vladimir Putin už v únorovém poselství o stavu země varoval USA před rozmístěním nových jaderných střel v Evropě po odstoupení od smlouvy INF. Ruská odpověď by podle něj byla nejen zrcadlová (jako když teď Putin prodloužil platnost zákazu dovozu potravin ze Západu do konce příštího roku v odvetě za sankce, které proti Rusku vyhlásily USA, EU a další západní země), ale i asymetrická, tedy ruské zbraně by byly schopny zasáhnout nejen místa dislokace amerických zbraní v Evropě, ale i »centrum rozhodování« v USA.

Vloni v říjnu kontroverzní americký prezident Donald Trump ohlásil záměr smlouvu vypovědět – prý kvůli tomu, že ji Rusko porušuje. Šéf americké diplomacie, válečný jestřáb Mike Pompeo, dal v prosinci Moskvě ultimátum, aby během 60 dnů buď zničila či upravila střelu, která podle Washingtonu dohodu INF porušuje. Letos 1. února USA ohlásily, že od smlouvy odstupují. Tímto datem podle smluvních podmínek začala běžet půlroční výpovědní lhůta, která dává Moskvě možnost údajné porušování dohody napravit. Pokud se tak nestane, bude vypovězení ze strany USA po šesti měsících definitivní.

Putin začátkem února v reakci prohlásil, že Rusko na krok USA odpoví stejně, tedy také odstoupí od dohody a zahájí vývoj nových raket.

Předmětem sporu je ruská střela s plochou dráhou letu označovaná na Západě SSC-8 a v Rusku Novator 9M729. Podle amerických zpravodajců Rusko problematickou střelu testovalo šestkrát a pokaždé dolet přesáhl povolených 500 kilometrů, v jednom případě to bylo 2070 kilometrů. Podle Moskvy má ale střela dolet povolených 480 kilometrů.

Prověrka

Putin také začal prověrku bojové připravenosti Centrálního vojenského okruhu, který zahrnuje část Sibiře, Ural a Povolží. Jedním z cílů rozsáhlých manévrů, do nichž se zapojí i část sil Jižního a Východního vojenského okruhu, je »zjistit připravenost na odražení teroristické hrozby ze Střední Asie«, uvedl ministr obrany Sergej Šojgu podle agentury Interfax.

Cvičení potrvá do 28. června v 35 vojenských prostorech. Pod Centrální vojenský okruh spadají i ruské základny v Tádžikistánu a v Kyrgyzstánu, jakož i jednotky v Kazachstánu.

Ruští představitelé podle ČTK již dříve vyjádřili obavy ohledně možného proniknutí radikálních islamistů z Afghánistánu do postsovětských středoasijských republik.

(rom)