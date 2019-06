Ilustrační FOTO - Pixabay

Pošlapávání důstojnosti lidí jako přestupek

Poslanci ANO, SPD a Pirátů požadují rozšíření přestupků o špatné chování lidí, pracujících v sociálních službách, vůči klientům. Přestupkem by podle nich mělo být i závažné pochybení vůči důstojnosti lidí, kteří službu využívají.

Přeloženo do češtiny – pokud pracovníci v sociálních službách své klienty jakkoli ponižují či dokonce týrají – psychicky či fyzicky, nechovají se k nim, jak se sluší a patří, a tím snižují jejich důstojnost, měli by být potrestáni. Platná právní úprava podle předkladatelů nesplňuje potřebu rychlé reakce na aktuální podnět, a tato neefektivnost má pak na život poškozeného značný dopad. »Je-li zranitelný člověk ohrožen ve svých základních právech, je nutné zasáhnout v nejkratší možné době,« tvrdí.

Pro tyto případy by měla podle nich existovat cesta přímého postihu řízením o přestupku, tedy i bez provedení inspekce. Prevence i jen nedbalostního ponižujícího zacházení a účinná represe podle navrhovatelů změny vyplývají z mezinárodních závazků České republiky.

Předkladatelé novely zákona o sociálních službách mluví také o postizích, které by byly efektivní a odradily v budoucnu od nežádoucího chování. Má jít třeba o postih zákazu činnosti. Poslanci, mezi nimiž je například exministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO), hovoří i o tom, že jednání může dosáhnout až intenzity trestného činu týrání svěřené osoby. Rozdíl spočívá ve vyšším stupni hrubosti a bezcitnosti s určitou trvalostí, které daný člověk pociťuje jako těžké příkoří.

Poslanci KSČM nabádají k rozvaze

Člen ústavně právního výboru Sněmovny Zdeněk Ondráček (KSČM) si zatím novelu neměl čas prostudovat. Haló novinám nicméně řekl, že nevidí skoro žádný důvod, proč zavádět další skutkovou podstatu přestupku. »Myslím si, že jsme schopni takové jednání zařadit pod nějaký stávající přestupek. Pokud dojde k nějakému porušení ze strany zaměstnance, měl by to řešit především zaměstnavatel, nejčastěji zřizovatel, kterým bývá obec nebo kraj, po rovině pracovně-právní,« uvedl. Dodal, že je také možné udělat předběžné opatření a potřebná rychlost, o níž mluví předkladatel, by tu byla. Není tím však nadšený. »Může také dojít k tomu, že se tři čtyři lidé domluví na nějakou zdravotní sestřičku... Už tak máme málo lidí v sociálních službách, že ještě za každou cenu je trestat, může přinést další odliv lidí. Určitě bych nabádal k rozvaze,« prohlásil.

Člen ústavně právního výboru Sněmovny Zdeněk Ondráček (KSČM)

Místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny Hana Aulická Jírovcová (KSČM) se s návrhem už seznámila, ale ani ona z něj není nadšená. »Nechávala jsem si to posoudit i na kraji a požádala jsem také právní odbor u nás ve městě, protože tam máme dobrou spolupráci. A musím říci, že tuto úpravu možnosti, jak se klient či jeho rodina může ohradit vůči špatnému chování personálu, má řešit připravovaná novela z dílny ministerstva práce, která se většinově týká i změny financování sociálních služeb,« řekla.

Na dotaz, zda se setkává s porušováním práv klientů, Aulická odpověděla: »Podle mých zkušeností je většinově péče na výborné úrovni, opravdu se snaží zřizovatelé i personál. K problémovému chování a zacházení s klienty dochází někdy u soukromých subjektů, které leckdy vznikají za účelem zisku. Ale to jde řešit i podle současných předpisů.« Není si jistá, jestli je tento nový přestupek vhodný. Spíš by situaci řešila lepším personálním standardem u poskytovatelů, důraz by dala naopak na kontrolu a inspekci práce poskytovatelů služeb.

(ku)