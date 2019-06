Ilustrační FOTO - Pixabay

Více peněz na domácí péči nebude

Ministerstvo zdravotnictví ústy náměstkyně Heleny Rögnerové odmítlo přidat peníze na domácí zdravotní péči, jak chtěli její poskytovatelé. Podle nich by mělo dát alespoň půl miliardy na platy zdravotních sester, aby je dorovnalo se mzdami v jiných oblastech.

Při debatě o financování domácí zdravotní péče v sídle Senátu náměstkyně řekla, že na domácí péči je letos vyčleněno 2,163 miliardy korun, což je meziroční nárůst o zhruba 160 milionů korun. Vytkla poskytovatelům domácí péče, že nepřistoupili v dohodovacím řízení se zdravotními pojišťovnami na navýšení o čtyři až pět procent v příštím roce, jako zástupci ostatních skupin ve zdravotnictví. »Abyste dostali násobky toho, co ostatní, to nemůžete očekávat,« uvedla na adresu poskytovatelů. Podle nich ale několikaprocentní navýšení bylo nedostatečné a nepokrylo by ani náklady, které je nutné dotovat.

»Pan ministr (Adam Vojtěch) trvá na tom, že ti, co se nedohodli, budou mít horší podmínky, než ti, co se dohodli,« uvedla za hlasité nelibosti poskytovatelů. Ti podle ní nemohou očekávat nějakou finanční injekci od ministerstva, protože by se tím shodilo dohodovací řízení. Uznala ale, že by v rámci individuálního jednání bylo možné zohlednit nedostatečné platy zdravotních sester.

Koordinátorka zdravotních služeb Charity ČR Ludmila Kučerová v Senátu uvedla, že měsíční mzda sestry poskytující domácí péči je nyní zhruba 19 000 korun, zatímco loňská průměrná mzda v ČR byla zhruba 32 000 korun. Charita by ráda dosáhla zvýšení platu sester v příštích dvou letech na 24 000 až 27 500 korun.

Místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic Petr Fiala požadoval navýšení rozpočtu na domácí péči z loňských dvou miliard o 600 až 700 milionů kvůli rostoucím nákladům. Podle Petra Botaňského z Asociace poskytovatelů sociálních služeb by navýšení mělo představovat alespoň půl miliardy korun.

(ste)