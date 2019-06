Ilustrační FOTO - Haló noviny

Demonstrují proti svobodným volbám

Srovnávat současné demonstrace proti premiéru Babišovi s demonstracemi před třiceti lety je podle prezidenta Miloše Zemana nesmysl. Současné demonstrace protestují proti výsledku svobodných voleb, zatímco ty z roku 1989 po svobodných volbách volaly, uvedl prezident.

Zeman to řekl v Jihlavě při zahájení návštěvy Kraje Vysočina. Zároveň dodal, že neočekává, že by Babišova vláda skončila dříve než v řádném termínu za 2,5 roku. Na změnu si kritici premiéra budou muset podle Zemana počkat do voleb.

Hlava státu přiznala protestujícím právo na demonstrace, vláda se ale podle něho v demokratické svobodné společnosti mění demokratickými svobodnými volbami, nikoli demonstracemi. Odvolat premiéra lze podle prezidenta jen vyslovením nedůvěry v Poslanecké sněmovně. »Podle počtu hlasů to na to zatím nevypadá,« řekl Zeman.

Zeman je na páté oficiální návštěvě kraje. Před představiteli kraje znovu podpořil dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. »Tato elektrárna se už dvakrát zaplatila, což se málo ví,« řekl Zeman. Za silného spojence v prosazování dostavby označil současného ministra průmyslu a obchodu Kala Havlíčka (za ANO).

V dalších dnech prezident navštíví Třebíčsko a Žďársko. Oficiální návštěvu ukončí 27. června v Bystřici nad Pernštejnem. V kraji pak stráví několik dní dovolené v Novém Veselí, kde spoluvlastní nemovitost.

(ste)