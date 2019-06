Socha maršála I. S. Koněva na náměstí Interbrigády v Praze 6.

Osvoboditel Prahy nedává přepisovačům historie spát

Poté, co se situace se sochou osvoboditele Prahy sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva (1897-1973) na náměstí Interbrigády v Praze 6 poněkud zklidnila poté, co radnice vedená Ondřejem Kolářem (TOP 09) instalovala doplňkovou tabuli k patě sochy, vyrukovala se svými nápady městská část Praha 3. Na jejím území se totiž nachází dlouhá a rušná tepna, jež nese Koněvovo jméno.

Zastupitelstvo Městské části Praha 3 na svém zasedání 11. června přijalo k bodu »Záměr vypracování komplexního materiálu vysvětlujícího a objasňujícího roli maršála I. S. Koněva v letech 1945-1968« toto usnesení: Vzalo na vědomí dopis občanů (viz dále), schválilo záměr vypracování komplexního materiálu vysvětlujícího a objasňujícího Koněvovu roli ve výše uvedených letech a uložilo starostovi městské části tento záměr realizovat. Všichni přítomní zastupitelé na zasedání 11. června byli pro, hlasování se zdržel jen David Tacl z ANO, tři zastupitelé nehlasovali. V zastupitelstvu jsou po posledních komunálních volbách zastoupeny tyto strany: Piráti, Pro Prahu 3 (ODS, KDU-ČSL a Svobodní), TOP 09 a Starostové, ANO a Zelení a nezávislí.

»Na Praze 3 máme tu stopu v názvu Koněvovy ulice a oni (žadatelé) by chtěli, abychom se s tím nějakým způsobem historicky vypořádali a aby se o tom minimálně vedla debata,« uvedl starosta Jiří Ptáček (TOP 09 a STAN) pro ČTK.

Dopis odpůrců Koněva

Usnesení vychází z dopisu, který 21. května 2019 napsala skupina občanů Prahy 3. V něm žádají radnici, aby zadala vypracování stanoviska, jež by zodpovědělo úlohu Koněva »zejména při osvobození Prahy dne 8. 5. 1945, bombardování Čech v první mírový den 9. 5. 1945, při kterém zemřelo více než 1300 civilistů, odvlečení téměř tisíce občanů – včetně Sergeje Vojcechovského, generála čs. armády, do gulagů v květnu 1945, následných deportací více než 10 000 českých občanů do gulagů, zabírání továren a odvážení potravin do SSSR v roce 1945, procesu s generálem Žukovem a jeho následném odsouzení, krvavém potlačení maďarského povstání v roce 1956, při kterém zemřelo více než 10 000 osob a přibližně 30 000 bylo zraněno, vybudování berlínské zdi včetně jeho působení ve skupině sovětských vojsk v Německu, invazi sovětských vojsk v srpnu 1968 a zpravodajském průzkumu, který invazi předcházel«. K žádosti se přidalo více než 100 občanů. Protože se vedení radnice, které se skládá z TOP 09 a STAN, Pirátů a Zelených, myšlenka občanů zalíbila, připravilo hned na červnové zasedání zastupitelů výše uvedený návrh usnesení.

Projev neúcty

Jiní Pražané se naopak Koněva a jeho zásluh zastali a odmítli toto novodobé lustrování historické postavy. Bývalý zastupitel Prahy 6 a Zastupitelstva hl. m. Prahy Ivan Hrůza (KSČM) vyjádřil v mailové komunikaci se starostou Prahy 3 »vážné znepokojení a protest proti připravovanému tendenčnímu znevažování maršála Koněva samosprávou Prahy 3«. Jak je Hrůza přesvědčen, zveřejněný záměr nemá nic společného se snahou o objektivní výklad dějin, ale je projevem neúcty k těm, kteří nesli hlavní tíhu osvobození Československa a Evropy od nacismu. Hrůza dále uvedl, že pokud zastupitelstvo záměr schválí - k čemuž již 11. června došlo - bude »namísto pravdy a lásky šířit zlobu a nenávist« a přispěje k rozdělování společnosti, přičemž politici by měli usilovat o opak. Hrůza naši redakci informoval, že starosta Ptáček se s jeho názorem seznámil, stojí si však za svým.

Objektivita, ne předpojatost!

Jménem Petičního výboru na obranu památníku maršála Koněva zaslala starostovi a členům Zastupitelstva Prahy 3 protest také Eva Havelková z Prahy 6. Debaty o událostech druhé světové války oceňuje, ovšem musí jít o »objektivní hledání, nikoli od začátku předpojaté«. Doporučila starostovi Prahy 3, aby se zaměřili i na Koněvovo působení »coby velitele Kalininského a poté Západního frontu pod Moskvou, na jeho vynikající tečku velitele Stepního frontu v Kurském oblouku, které mu dalo čestné právo zúčastnit se spolu s maršály G. K. Žukovem a K. K. Rokossovským dobytí Berlína. Jeho Pražská operace, spolu s maršálem R. J. Malinovským a generálem armády A. I. Jeremenkem, byla poslední největší obkličovací operací a s vynikajícím mistrovstvím ukončila druhou světovou válku v Evropě«.

Eva Havelková pamatuje šest let fašistické okupace »s hrůznými roky heydrichiády i Pražské povstání a slavné ráno 9. května 1945. Nikdy poté už Praha nebyla tak šťastná, radostná a rozjásaná. Nacházejí se, bohužel, nyní ‚hrdinové‘, kteří by to vybojovali lépe,« ironizuje snahy po 74 letech přehodnocovat úlohu jen některých osobností v porážce hitlerovského Německa.

Bude-li pokračovat nehistorické zasahování do názvů veřejných prostranství a popisek pomníků některých osobností, bude nutné otevřít i přehodnocení úlohy Winstona Churchilla nebo úlohy spojeneckého bombardování, jež bylo provázeno také civilními oběťmi.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ