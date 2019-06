Proč jsem v neděli zůstal doma

V neděli jsem neprotestoval proti velkokapitalistovi na Letné. Nebojte, nepřestalo mě štvát, jakým způsobem se v jeho firmách přistupuje k zaměstnancům. O pracovních a platových podmínkách v jeho drůbežárnách si, myslím, nikdo nedělá žádné iluze.

Ani jsem se nesmířil s tím, že je možné koupit si média, která pak plošně ovlivňují veřejné mínění ve prospěch vlastníka. Nejsem v pohodě ani s likvidací českého venkova, dětinským přístupem k ekologii nebo vysáváním dotací pro svůj, už tak ziskový, byznys. Tohle všechno je svinstvo, které je současnému systému, bohužel, vlastní.

Přesto jsem raději zůstal doma.

Jde totiž o to, že pokud někdo v politice protestuje proti něčemu, tak také vždy protestuje za něco. I když to třeba neříká nahlas.

V politice neexistuje vakuum. Pokud mají pořadatelé nějaké konkrétní představy o tom, jak by měla budoucí vláda vypadat, tak bych je moc rád slyšel. Já si totiž dokážu velmi snadno představit vládu sociálnější, která bude pro rozvoj naší republiky dělat výrazně víc.

Také si dokážu představit vládu, která bude výrazně více ekologicky odpovědnou, a také takovou, co bude s veřejnými financemi a dotacemi zacházet tak, aby z toho profitovala valná většina společnosti a ne jenom hrstka oligarchů. Za takovou vládu bych demonstroval každý den.

Zatím to ale spíše vypadá, že by si pořadatelé spíše přáli vládu, která bude sociální jako TOP 09, ekologicky odpovědnou jako ODS a s veřejnými financemi by měla zacházet jako restituční KDU-ČSL.

Pokud má být tohle alternativa k současnému stavu, tak to si raději udělat hezkou a klidnou neděli.

Přesto bych nerad, aby to vyznělo jako výzva k nečinnosti, právě naopak. Je potřeba začít ještě razantněji tlačit ANO doleva, a to ve všech ohledech a hlavně v těch, kde se jasně ukáže, kde jsou limity této strany.

Jako KSČM teď máme jedinečnou příležitost demaskovat líbivé sliby Andreje Babiše a žádat taková opatření, která budou přímo proti zájmu kapitalistické třídy, kterou on sám reprezentuje. To je jediná možnost jak ukázat, že právě my jsme zárukou vlády, která bude hájit zájmy většiny.

Dělat komparz liberálům zásadní společenskou změnu opravdu nepřinese.

Arťom KORJAGIN