Nebylo toho už dost?

Varování pro ohrožení demokracie zaznělo v neděli z úst řady řečníků na Letenské pláni. Nikdo si ovšem nedal otázku, zda podobné akce ve stylu Majdanu demokracii a svobodu spíše neohrožují? Demokracie znamená i dodržovat ústavu. Jestliže jde o volbami potvrzenou vládu a demonstruje se proti ní a ta vláda plní své předvolební sliby a vládní program, i když se to právě mně nemusí líbit, pak neohrožuje demokracii ona, ale ti, co se pokoušejí jí svrhnout. Jejich strany, tedy ty antibabišovské, volby prohrály, i když se formálně od nich organizátoři oddělují, protože sami mají nakročeno k další straně, která by právě je vynesla do vládních křesel. Je ovšem lepší rozbíjet, co jede, než vytvářet něco nového.

Jaká byla nabídnuta řešení? Další a další demonstrace, svržení této vlády, ale co dál? Dál není nic, jen chaos, prostě se uvidí. Jisté řešení jsme se dozvěděli od pana Bartoše v Otázkách Václava Moravce: Nové volby. Pokud by se opravdu uskutečnily, pak Babišova strana by opět, jak ukazují průzkumy, zvítězila, ale zmizely by z parlamentu některé pravicové strany, jejichž voliči by dali své hlasy třeba Pirátům anebo subjektu, který zatím neexistuje, subjektu pana exstudenta Mináře. V historii bylo nemálo nedostudovaných lidí, kteří uspěli, ale mnohosetkrát více těch, kteří se pak ztratili v davu. Možná jen Piráti by si možná volbami polepšili, ale co by jim to bylo platné, když jejich spojenci z pravicových lavic by ze Sněmovny vymizeli? A že by se to nemuselo stát? Mohlo, svědčí o tom volby do Evropského parlamentu.

Těch dvě nebo sto padesát tisíc na Letné je málo proti množství voličů v republice. Jan Keller v jednom svém komentáři napsal, že asi dvě procenta chtějí tak rozhodovat o osudu naší vlasti. Možná tři, možná tři a půl. Volbami to nepůjde. Ani ve Sněmovně neexistuje taková většina, která by nejen »položila« vládu, ale dosáhla na tolik hlasů, aby se nové volby konaly. A kdyby i deset procent demonstrantů lidí se shromáždilo na náměstích, nebude to stačit. Zbývá jen násilný převrat. Nějaký nový Majdan. Možná i nějaký student Šmíd či novinář Kuciak. Zfanatizovaný dav vezme pak spravedlnost do svých rukou, i když stále bude v menšině. Už nyní jsem slyšel o tom, že lidé, ne ti, co přišli na Letnou, ale ti druzí, co na Letnou nepřišli, začínají mít strach. Bojí se o skutečnou svobodu, skutečnou demokracii, o klid a pořádek.

Neměli bychom se všichni nad tím vším zamyslet a exstudentu Minářovi a těm, kteří ho podněcují, říci: »Už toho nechej, už toho bylo dost!«, protože v chaosu pracovat nikdo, ani vláda, »smysluplně« nemůže.

Jiří VÁBR