Demonstrace za ekologii

Stále nevycházím z úžasu, když se bavím s lidmi, kteří se zúčastnili demonstrace, jaké k tomu měli pohnutky. V devadesáti procentech případů jde o to, že jim vadí Babiš, protože krade. Tečka, nic víc.

Na otázku, kdo za tím stojí, většinou nevědí, nezajímá je to, nebo si myslí, že je vše organizováno jen stejně nespokojenými lidmi bez reálného cíle. Upřímně to nepochopím.

Tím nechci hájit pana premiéra, také se vším nesouhlasím, ale pokud krade, je tu policie. Nechte ji pracovat. Demonstrace se dělají z jiného důvodu. Ty naše, věřím, z čistě mocenského. (Kolega prý v sobotu potkal na Hlavním nádraží Posselta s ochrankou. Asi nepřijel obdivovat památky, že?)

V diskusích jsme ale narazili na společné téma – ekologii. Oni to vidí ve spojitosti s Agrofertem, podle mě je zdrojů problémů mnohem více. Jedno ale mají společné – neúcta k naší přírodě, neekologické postupy a to vše v mezích dnešních zákonů a pravidel. Když mi kamarádka z Ostravy mezi řečí řekla, že chtěla dovézt jako dárek med, ale jejímu známému vychcípala včelstva, pravděpodobně kvůli postřiku polí, zbystřila jsem. A nebyl prý v tom kraji jediný.

Netuším, kdo stříkal která pole, ale děje se to. Stejně tak se vrátily dříve nenáviděné obrovité lány bez života, které ještě oklešťuje právě chemie. Pokud mi něco na moderním hospodaření vadí, je to právě tohle. Toto téma ale nebylo jedním z nosných na Letné. Proč?

Navíc podle mého ani není kvůli němu nutné měnit vedení státu. Je ale podle mého nutné měnit principy hospodaření s půdou a s tím i související zákony. Je potřeba změnit zažité používané stereotypy v zemědělství, pokud chceme být zelenou plodnou krajinou i pro další generace. Tak, jak se to dělá dnes, je to pro mnohé zajímavější, výnosnější a i pohodlnější, ale stále více vědců říká, že je to špatně. On to říká i obyčejný selský rozum.

Pojďme demonstrovat za reálné cíle s dopadem na budoucí roky nás všech. Za omezení nevhodné chemie, za rozčlenění polí a návrat remízků. Za opětovné sázení lesů, alejí a parků. Anebo ne. Nechoďme na Letnou. Choďme do polí a sázejme remízky a lesy sami. Ukažme cestu a vůli. Kdyby se zapojilo 250 tisíc lidí, to by bylo zeleně… A třeba se vláda a parlament chytnou za nos.

Helena KOČOVÁ