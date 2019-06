Ilustrační FOTO - Haló noviny

Zdražovat známky, když jsou dálnice rozbité?

Sněmovna by podle doporučení svého hospodářského výboru neměla podpořit návrh poslance ANO Martina Kolovratníka, který dává vládě možnost zdražit dálniční známky z nynějších 1500 na 2000 korun. Výbor k této změně zaujal negativní stanovisko, pro návrh hlasoval pouze Kolovratník.

Poslanec chtěl svůj návrh vložit do novely zákona, která má dosavadní papírové kupony nahradit od roku 2021 elektronickými známkami. Sněmovna bude o pozměňovacím návrhu i o celé novele rozhodovat zřejmě již na červencové schůzi. Místopředsedkyně výboru Květa Matušovská (KSČM), která je zpravodajkou k tomuto tisku, předpokládá, že Sněmovna zvýšení ceny dálniční známky nepodpoří. »Při současném stavu dálnic považuji jakékoli zdražení dálničních známek za nevhodné,« řekla našemu listu.

Místopředsedkyně výboru Květa Matušovská (KSČM).

Předloha také od dálničních poplatků osvobozuje některá vozidla na alternativní pohon, další zvýhodňuje. Zdarma by po dálnicích jezdila auta na elektrickou energii nebo vodík, případně hybridy, které v kombinaci s elektřinou nebo vodíkem používají ještě jiné palivo. Emise oxidu uhličitého v takovém případě nebudou smět přesahovat 50 gramů na kilometr.

Vláda navrhuje v novele zvýhodnit při nákupu dálniční známky auta na zemní plyn a biometan. Vojtěch Munzar (ODS) navrhl rozšířit toto zvýhodnění i na auta poháněná LPG a na auta s emisemi do 95 gramů oxidu uhličitého na kilometr. Výbor k těmto jeho návrhům nezaujal žádné stanovisko. Naproti tomu podpořil jeho třetí návrh, který z novely vyřazuje i navrhované zvýhodnění pouze aut na zemní plyn a biometan.

Za dálnice se v ČR prostřednictvím časových kuponů platí od roku 1995, elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007. Současných 1500 korun ročně platí motoristé od roku 2012. Stát loni za prodej kuponů získal více než pět miliard korun, zhruba stejně jako předloni.

Ministerstvo dopravy si od elektronických známek slibuje zvýšení příjmů z dálničních poplatků o 220 milionů korun ročně. Zároveň by se měly snížit provozní náklady až o 120 milionů korun za rok.

Pravidla taxislužby se zjednoduší

Naopak kladné stanovisko dal výbor k vládní novele zákona o silniční dopravě, která má zjednodušit pravidla taxislužby ve prospěch alternativních dopravců.

Většinu vznesených pozměňovacích návrhů členové výboru odmítli, podpořili pouze dva. První z nich umožňuje, aby jedno vozidlo mohlo využívat víc taxislužeb. Druhý pozměňovací návrh zmírňuje postihy zprostředkovatelů taxislužby. Provozovatelé taxislužeb měli podle Jana Bauera (ODS) obavy, že ministerstvem původně navržené sankce jsou téměř likvidační. Zprostředkovatelům by podle novely hrozil v krajním případě za některé přestupky až zákaz činnosti na tři roky.

Vládní novela počítá například s tím, že vozidla taxislužeb už nebudou muset mít povinně taxametr, ale postačí mobilní aplikace. Místo povinné střešní svítilny s nápisem TAXI budou muset být nově všechny taxíky označeny evidenční nálepkou, kterou bude vydávat místní dopravní úřad za zhruba 500 korun. Platilo by to ale pouze pro taxikáře, jejichž služby si zákazníci budou objednávat elektronicky. Střešní svítilnu tak budou nadále mít vozy taxi, které si lidé zastaví na ulici. Leo Luzar (KSČM) chtěl vypustit z novely možnost, aby úřad vydával nálepku na žádost žadatele. Upozorňoval, že můžou nastat situace, kdy si ji zájemce vyzvedne, ale nebude ji používat, což by podle něj mohlo vést ke vzniku černého trhu s těmito nálepkami.

Změny, které by podle vlády i opozice mohly vést k levnějším cenám taxislužby, se dotknou desetitisíců řidičů.

(jad)