Jan Bárta si bronzu z Evropských her velmi cení. FOTO - archiv

Bronzová časovka cyklisty Bárty

Cyklista Jan Bárta získal na Evropských hrách v Minsku bronzovou medaili v časovce. Na trati dlouhé 28,6 kilometru zvítězil domácí Bělorus Vasil Kirijenko. Česká výprava tak má na kontě již sedm medailí stejně jako při premiéře EH před čtyřmi roky v Baku.

Bárta (34), pětinásobný český mistr v časovce a sedmý muž z této disciplíny na MS 2012, ztratil na Kirijenka 37 sekund. Od stříbrného Portugalce Nelsona Oliveiry ho dělilo devět vteřin, čtvrtého Ryana Mullena z Irska za sebou naopak jezdec stáje Elkov-Author nechal o necelou sekundu.

Stupně uhájil

Kirijenko (37) vyhrál časovku i před čtyřmi lety v Baku, z téhož roku má rovněž titul mistra světa. Bárta byl sice na úvodním mezičasu na devátém kilometru o sedm sekund lepší a vedl, ale nasazené tempo neudržel. Těsný souboj o bronz s Mullenem nicméně nakonec zvládl. Další náš cyklistka Jakub Otruba dojel osmý.

»Znal jsem mezičasy Kirijenka a chtěl jsem podle toho jet. Ze začátku jsem se snažil jet rychle, ale nepřepálit. Letos mi však chybí dlouhé časovky a musel jsem trošku zpomalit. Možná jsem mohl začít trochu pomaleji, ale třetí místo je dobré. Placka se počítá,« usmíval se Bárta v cíli. Těsný odstup za sebou moc neřešil.

Zkušený cyklista patří mezi kvalitní časovkáře, na medaili proto pomýšlel již před startem. »Koukal jsem na startovní listinu, ale snažil jsem se to vytěsnit a soustředit se na časovku. Úspěch z Minsku řadím hodně vysoko. Jsem několikanásobný mistr republiky, ale tohle je větší závod. A přece jen mám medaili. Na světě jsem byl sedmý, což je hezké, ale bez medaile. S tou je to něco jiného, speciálního,« dodal.

Spokojená Nosková

Z dvojice českých cyklistek byla v časovce žen o jedno místo lepší 23. Nikola Nosková, Jarmila Machačová za ní zaostala o šest sekund. Na 28,6 kilometru dlouhé trati zvítězila s více než minutovým odstupem Švýcarka Marlen Reusserová.

»Časovka byla profilově hodně rovinatá a docela dost foukalo, což pro mě nebylo úplně ideální. Navíc bylo docela vedro. Myslím si však, že i s ohledem na tréninkový výpadek, který jsem měla, to bylo docela dobré,« řekla Nosková v cíli.

Fuksa s přehledem

Rychlostní kanoista Martin Fuksa úspěšně vstoupil do EH v Minsku. Český reprezentant včera s téměř sekundovým náskokem vyhrál svou rozjížďku na trati 1000 m a postoupil přímo do dnešního finále, ve kterém bude obhajovat stříbrnou medaili z předešlých her v Baku. Náš nejlepší kanoista navíc startuje i v deblkanoi společně s mladším bratrem Petrem.

Medailovou sbírku nerozšířili střelci Filip Nepejchal a Nikola Mazurová, kteří nepostoupili z kvalifikace v soutěži smíšených dvojic na 50 m z malorážky.

(zr)