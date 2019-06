Václav Nedomanský v dresu Detroit Red Wings. FOTO - archiv

Nedomanský bude v hokejové Síni slávy

Bývalý útočník Václav Nedomanský bude 12. listopadu uveden do hokejové Síně slávy v Torontu jako druhý Čech po Dominiku Haškovi. Legendární brankář do vybrané společnosti vstoupil v roce 2014. Pětasedmdesátiletý mistr světa z roku 1972 Nedomanský působil v československé lize ve Slovanu Bratislava, ve WHA v celcích Toronto Toros a Birminghamu a v NHL v Detroitu, New York Rangers a St. Louis, nyní je skautem Vegas.

Nedomanský byl vybrán jako nový člen Síně slávy spolu s bývalým kanadským útočníkem Guyem Carbonneauem, ruským obráncem Sergejem Zubovem a kanadskou útočnicí Hayley Wickenheiserovou. Mezi budovateli budou oceněni Jim Rutherford a Jerry York.

Vybrala je osmnáctičlenná komise a v širší nominaci kandidátů byl také třiačtyřicetiletý bývalý hráč New Jersey Patrik Eliáš, který letos splňoval poprvé podmínky pro zařazení do výběru.

Nedomanský získal na světových šampionátech i čtyři stříbra (1965, 1966, 1971 a 1974) a tři bronzy (1969, 1970, 1973). Na olympijských hrách dosáhl na stříbro v roce 1968 v Grenoblu a na bronz o čtyři roky později v Sapporu. V československé lize nastřílel 369 gólů v 419 zápasech a stal se třikrát nejlepším střelcem (1967, 1972 a 1974). V národním týmu dal 163 gólů v 220 duelech.

V roce 1974 emigroval a po působení ve WHA v roce 1977 zamířil i do NHL. Za šest sezon za Red Wings, Rangers a Blues si v celkem 428 zápasech připsal 286 bodů za 125 branek a 161 asistencí. Po skončení kariéry působil jako trenér ve Schwenningenu a Innsbrucku, od roku 1992 začal pracovat jako skaut. Nejdříve v Los Angeles, pak i v Nashvillu a poslední tři roky ve Vegas.

Rodák z Hodonína, kde je po něm pojmenován i zimní stadion, žije v Kalifornii. Na Světovém poháru v Torontu v roce 2016 byl také skautem Výběru Evropy, který prohrál na turnaji až ve finále s Kanadou.

Devětapadesátiletý Carbonneau vyhrál dvakrát Stanleyův pohár s Montrealem (1986 a 1993) a jednou s Dallasem (1999). V NHL sehrál bývalý hráč i St. Louis 1318 zápasů a připsal si 645 bodů (257+388). V 231 duelech play off zaznamenal 93 bodů (38+55). Třikrát získal Frank J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka NHL.

O jedenáct let mladší Zubov se potkal s Carbonneauem v Dallasu a byl rovněž u triumfu v roce 1999. Stanleyův pohár předtím získal už i v roce 1994 s Rangers. Ve sbírce úspěchů má také zlato z olympijských her z roku 1992 v Albertville. V NHL si připsal někdejší hráč i Pittsburghu v 1068 duelech 771 bodů (152+619) a v play off nasbíral v 164 zápasech 117 bodů (24+93).

Čtyřicetiletá Wickenheiserová, jež byla před měsícem při mistrovství světa v Bratislavě uvedena do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace, má ve sbírce čtyři zlaté medaile z olympijských her a dalších sedm triumfů na světových šampionátech.

Sedmdesátiletý Američan Rutherford je generálním manažerem Pittsburghu a vystavěl kádr pro triumfy Penguins ve Stanleyově poháru v letech 2016 a 2017. Na stejné pozici působil dlouhá léta i v Hartfordu a následně po přestěhování klubu v roce 1997 v Carolině. S Hurricanes triumfoval v roce 2006. O tři roky starší York je dlouholetým koučem na Boston College.

(čtk)