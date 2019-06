Ilustrační FOTO - Haló noviny

Příprava dostavby Dukovan se prý zrychlila

Tendr na stavbu nového jaderného bloku, který by měl nahradit nynější dukovanské bloky po jejich odstavení, se bude vypisovat, až bude jasná smlouva mezi vládou a společností ČEZ. Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Cílem je kontrakt uzavřít do konce roku, v příštím roce se začne připravovat vlastní tendr, doplnil. O přípravách smlouvy s ČEZ hovořil minulý týden v Dukovanech vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl.

»Tendr se bude vypisovat v momentě, kdy bude jasná smlouva mezi státem, respektive vládou a společností ČEZ. To bychom chtěli zvládnout do konce tohoto roku. V příštím roce se začne připravovat vlastní tendr. Potom bude trvat řádově dva tři roky, než tendr bude uzavřen. Je vysoce pravděpodobné, že rozhodování o vítězi tendru bude už na další vládě, nicméně uvidíme, co se ještě dá zvládnout v této vládě,« řekl Havlíček.

O stavbu jaderného bloku v České republice se podle dřívějších informací zajímá šest společností. Jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a severoamerický Westinghouse.

Podle Míla, který je ve funkci od února, kdy nahradil Jána Štullera, má stavbu i financování zajistit dceřiná firma ČEZ a chystané smlouvy by měly obsahovat podmínky zajištění projektu ze strany státu. Důležitá budou podle Míla i jednání v Bruselu.

»Já myslím, že se za poslední čtyři pět měsíců podařilo udělat velký kus práce,« řekl Míl k přípravě na stavbu nového jaderného zdroje. Zmínil mimo jiné určení investora, práce na uzavření smlouvy mezi státem a investorem a ustavení týmu, který bude koordinovat jednání s Evropskou komisí. Rámcová smlouva s ČEZ bude podle Míla hotova poměrně rychle. »Druhá smlouva, na první etapu příprav stavby včetně tendru, bude složitější a bude trvat déle,« dodal.

Další záležitosti podle Míla obsahuje materiál, který by měla vláda projednat 1. července a který má vytvořit podmínky pro další pokrok příprav. Míl podotkl, že pro jednání v Bruselu je potřeba mít podporu zahraničních finančních a právních institucí. Jednání podle něj nebudou jednoduchá. »Potřebujeme dohodu o veřejné podpoře, potřebujeme dohodu o způsobu obchodního zajištění,« řekl.

Dukovany s instalovaným výkonem 2040 megawattů (MW) pokrývají pětinu spotřeby elektřiny v České republice. Čtyři stávající bloky jaderné elektrárny byly zprovozněny v letech 1985 až 1987. Firma ČEZ zatím měla strategii provozování těchto bloků přibližně do roku 2035. Letos uvedla, že prověřuje možnosti jejich chodu asi do roku 2045. Plány na možnou stavbu nového jaderného zdroje v ČR několik let brzdí neschopnost se dohodnout na způsobu jeho financování.

Stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech by měla zajistit firma ČEZ Dukovany II, nyní se koná prověřování možných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. »My očekáváme, že by v brzké době mohlo ministerstvo životního prostředí vydat závěrečné stanovisko, které pro nás bude významným milníkem v projektu,« řekl výkonný ředitel společnosti Martin Uhlíř.

Firma už také začíná zpracovávat dokumentaci pro územní řízení. Nový jaderný zdroj by podle Uhlíře měl ideálně nahradit nynější dukovanské bloky po jejich vyřazení z provozu. Jak uvedl, cena jednoho jaderného bloku s výkonem 1200 MW se v zahraničí pohybuje mezi 120 až 150 miliardami korun.

(ici)