Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vyjednali půlmiliardu na technopark, aniž vědí, jestli ho kraj vůbec chce

V závěru jednání Zastupitelstva Jihomoravského kraje byl stažen programový bod o nákupu části akcií Technologického parku v Brně za více než 500 milionů Kč do majetku kraje. To kvůli spoustě nevyjasněných a nevysvětlených postojů. Ani 49procentní akcionář technoparku - město Brno - se nedokázal vyjádřit k jeho budoucnosti. Nejasné zůstaly záruky ekonomického přínosu projektu vlastníkovi tohoto zařízení.

Věcná nepřipravenost bodu č. 123 rozvinula kuriózní debatu ke schválení, či odmítnutí předjednaného půlmiliardového bankovního úvěru kraje, zatímco orgány kraje (komise a výbory, politické kluby) tuto problematiku neřešily. Nikdo neví, jaké mají postoje k nákupu akcií politické kluby Zastupitelstva Jihomoravského kraje a zda samospráva kraje Technologický park chce mít, nebo nechce. K čemu jí bude - nebude užitečný a přinášet efekt? Vše dohodlo šest zastupitelů ve vedení kraje (rada kraje je jedenáctičlenná), zatímco většina z 65 jihomoravských zastupitelů, kteří o tom měli rozhodnout a vše schválit, nedostalo k tomu dostatek informací.

»Mnoho věcí je nezbytné ve vedení kraje doupřesnit a vyjednat v samosprávě dle zákona o krajích. Tedy ve finančním výboru zastupitelstva či v komisi regionálního rozvoje rady, v politických klubech samosprávy až po projednání nákupu akcií v radě a schválení v zastupitelstvu. A to k novému rokování samosprávy v září,« uvedl předseda komunistického klubu Zastupitelstva Jihomoravského kraje Stanislav Navrkal. Podivil se nad kocourkovským jednáním šestice koaličních zastupitelů k jimi prosazovanému postupu v nákupu akcií za více než půl miliardy korun.

Mimo to zastupitelstvo rozhodlo o převodu přebytku 352 milionů Kč v loňském rozpočtu kraje do jeho letošního rozpočtu hospodaření. Po padesáti milionech korun přidalo na výstavbu víceúčelové haly Ludvíka Daňka a stejnou částku na dostavbu střední školy v brněnské Hapalově ulici na vznik pavilonu pro autisty. Na dobré cestě je vyjednání dotace EU na pořízení 37 vlakových souprav (každé s asi 310 místy pro cestující) pro jihomoravské regionální dráhy. Budou stát 6,8 miliardy Kč, z čehož 85 procent zaplatí EU a na doložení zbývající 1,2 miliardy Kč si hodlá kraj vzít úvěr. Pokračuje zájemci hojně obsazené výběrové řízení na dodavatele vlakových souprav kraji. Do užívání mají přijít do tří let. Jiné kraje ČR regionální vlakovou dopravu jižní Moravě závidí.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje se připojilo k výzvě Asociace krajů ČR směřující k vládě s tím, aby navýšila přísun dotačních prostředků na zkvalitnění provozu sociálních služeb a pracovních podmínek jejich zaměstnanců. Mnohé kraje už vyčerpaly letošní dotace EU na tento účel a na zbytek roku mají peněz poskrovnu. Navrkal ocenil, že zastupitelstvo schválilo rozvojové programové materiály např. investic do r. 2022 nebo investic do sociálních služeb, též koncepci rodinné politiky Jihomoravského kraje či program rozvoje cestovního ruchu do r. 2022.

Předseda klubu komunistických zastupitelů rovněž s povděkem kvitoval schválené navýšení krajské dotace Spolku Grand Prix Brno 2019 na úhradu tzv. zalistovacího poplatku, aby dostal licenci na pořádání české části mistrovství světa silničních motocyklů letos v srpnu na brněnském Masarykově závodním okruhu. Světový pořadatel MS - španělská společnost Dorna Sport - chce za zalistovací poplatek už přes 100 milionů Kč, jinak závod s padesátiletou tradicí přemístí jinam, třeba do Rakouska, kde poplatek zaplatí. Spolek Grand Prix Brno má s Dornou dohodu na pořádání MS silničních motocyklů v ČR ještě v roce 2020, samozřejmě po úhradě dalších více než sto milionů Kč za licenci. Nedohodne-li se s ČR na placení, závody motorek u nás skončí. Pro letošek vložil do sdružených prostředků na zalistovací poplatek největší vklad 55 milionů Kč český stát. Město Brno navýšilo svůj podíl o 2,5 milionu Kč, o stejnou částku též Jihomoravský kraj a zbývajících pět milionů korun doložil Automotodrom Brno. Pro příští rok se musejí všichni účastníci domluvit na systémovém řešení tohoto problému nebo na zrušení závodů v ČR.

