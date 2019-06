Rozhovor Haló novin s poslancem Ivo Pojezným (KSČM), místopředsedou sněmovního podvýboru pro sport

Až skončí s diplomacií, bude se čínský velvyslanec věnovat stolnímu tenisu

Není to tak dávno, kdy za zajímavých okolností, ke kterým jste i sám iniciativně přispěl, navštívil jižní Moravu čínský velvyslanec v ČR Čang Ťien-min. O co šlo konkrétně?

V květnových dnech jsem byl informován o tom, že velvyslanec Čínské lidové republiky navštíví z pracovních důvodů jižní Moravu, o které jsme hovořili před časem při našem prvním setkání. Nebylo možné ho nepřivítat na místech jeho zájmu a neukázat mu, že jakákoliv spolupráce může být vítána oběma stranami.

Myslím si, že právě spolupráce s Čínou má velkou perspektivu, a je pro nás obrovskou příležitostí pro ekonomickou spolupráci nejen firem, ale také krajů, obcí či měst. V každém případě můžeme zvětšit potenciál investic například i proto, že minulá paní velvyslankyně dopomohla k tomu, že jako evropské centrum si vybrala Bank of China v Praze. Význam samozřejmě umocnila návštěva čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v roce 2016 v našem hlavním městě. Proto si řada finančních institucí připravuje možnosti vstupu na náš trh. Zvyšuje se počet přímých linek mezi Prahou a Čínou, což silně rozvíjí turistický ruch - a je to nakonec vidět jak v Praze, tak třeba i v Českém Krumlově. Za chvíli tyto dvě destinace stačit nebudou, nabídnout musíme také jiná místa, třeba naše hory, jižní Moravu nebo naše v minulosti tolik proslulé lázeňství.

Ale při návštěvě Hodonína možná nešlo na prvním místě ani tak o obchodní spolupráci, turistiku atd. Co je pravdy na tom, že jste velvyslance »nachytal« na sport?

Když jsme se loučili s minulou paní velvyslankyní, tak jsme samozřejmě očekávali s velkou zvědavostí, kdo ji nahradí. Myslím si, že volba nového zástupce Čínské lidové republiky byla velmi šťastná, neboť pan velvyslanec je diplomaticky velmi fundovaný a zkušený profesionál s otevřeným srdcem. Osobně ho považuji za jednoho z nejlepších pracovníků ministerstva zahraničních věcí Číny, což ukazuje na důležitost České republiky pro možnost rozvoje evropsko-čínských vztahů. Zároveň je to velká příležitost pro nás. Zásluhu na tom má zcela jistě prezident České republiky Miloš Zeman.

Při našem prvním setkání, kdy byl poprvé představen Meziparlamentní skupině přátel s Čínou v rámci Meziparlamentní unie, mne pan velvyslanec Čang Ťien-min překvapil svojí znalostí stolního tenisu a zájmem o něj. Ani nevím, zda to bylo z legrace, když říkal, že jeho další pracovní život po diplomatické misi bude právě u tohoto sportu. Tak uvidíme. Právě když jsem se zmínil o hodonínském stolním tenise, sám zmínil jeden z největších juniorských turnajů, který se zde koná každý rok a kterého se účastní i čínská reprezentace.

Čínští stolní tenisté příliš po turnajích nejezdí, je to spíše výjimka, mají dostatečnou konkurenci v domácím prostředí. Na mistrovství světa si tak vlastně jezdili jen pro medaile. Změna pravidel je ovšem donutila k účasti na určitém počtu turnajů a jsem rád, že si vybrali jeden z největších a nejvýznamnějších světových turnajů pořádaných v Hodoníně.

Ano, myslím si, že i tohle mohlo být částečnou motivací návštěvy pana velvyslance u nás. A samozřejmě i to, že si zde zatrénuje v klubu, který má třináct titulů v ženách a je to také základ naší reprezentace. Muži hrají extraligu a klub má velkou žákovskou a mládežnickou základnu. Navíc za tento oddíl v minulosti hrály čínské sportovkyně, které vždy vynikají velkou skromností.

I proto se pan velvyslanec s panem atašé rádi převlékli do sportovního dresu hodonínského SKST a zatrénovali si s místními, hlavně dětmi a mládeží. Velké umění předvedl nejen sám velvyslanec, ale i jeho kolega, atašé Wang Qian. Mají to prostě v sobě, jak říkáme my sportovci.

A co řekli jejich výkonům naši tenisoví odborníci?

Ti tvrdili, že nemají k naší špičce daleko. A to ti dva nepředvedli vše, co v nich vězí.

Pan velvyslanec s doprovodem se jistě setkal ve vašem kraji i s jeho představiteli. Nechystá se snad právě ve vašem regionu nějaký společný lázeňský projekt?

Závěr pobytu byl věnován setkání s hejtmanem Jihomoravského kraje Bohumilem Šimkem, které jsem úmyslně směřoval do lázní Hodonín, abych zdůraznil tradici lázeňství na jižní Moravě. V závěrečné fázi je tu příprava výstavby velkého lázeňského komplexu v Pasohlávkách, což je právě společný projekt Jihomoravského kraje s čínskými investičními partnery. Jihomoravský kraj již léta má a rozvíjí spolupráci s čínskými oblastmi, kterou zastupitelé kraje za KSČM vždy aktivně podporovali. Také jsme dbali a dbáme na to, aby byla provázanost spolupráce mezi vysokým školstvím, vědou a výzkumem.

Témat k diskusi bylo samozřejmě mnohem více, například rozvoj turistiky, spolupráce ve vinařství a vývoz našeho vína do ČLR, možnost spolupráce v kultuře, kde čínská strana nabízí pomoc při organizaci Týdne čínských filmů v rekonstruovaném hodonínském kině Svět, a nemohlo se ani zapomenout na dopravu a čínské rychlovlaky.

Taková návštěva si jistě vyžádá náročnou přípravu. Moc nevěřím tomu, že jste to zvládl úplně sám. Pletu se?

Celou návštěvu jsem pochopitelně nemohl připravit sám a jsem moc rád, že se jako brilantní organizátorka osvědčila moje asistentka Lenka Ingrová, která je zároveň velkou posilou KSČM jako předsedkyně okresního výboru a je také hodonínskou zastupitelkou. Je to rozená talentovaná diplomatka a určitě i tato zkušenost pro ni bude do budoucna velmi prospěšná.

Co říci na závěr?

Pan velvyslanec Čang Ťien-min slíbil, že u nás není naposledy, a já věřím, že snad již v únoru bude mít možnost na vlastní oči zhlédnout jeden z největších stolně tenisových mládežnických turnajů na světě, který se v Hodoníně uskuteční. Účastní se ho na čtyři stovky hráčů z mnoha desítek zemí celého světa. Právě tato návštěva by se mohla více specializovat a zaměřit například na cestovní ruch, tradice a vinařství. Určitě by se mu líbila jediná vinařská škola na území České republiky ve Valticích.

Marie KUDRNOVSKÁ