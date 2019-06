Nemístná zvědavost

Člověk má spoustu vlastností. Jednou z nich je zvědavost. Mnohdy si takto spálíme prsty.

Zvědavost ministra zdravotnictví byla před časem nevhodná. Mladý muž pátral tam, kde neměl, a dnes se diví, že vše vyšlo najevo. Možná kdyby se více věnoval práci poradce, nemusel by vysvětlovat své neetické jednání. Dnes se ministr diví, že má své počínání zdůvodnit. Holt do lidí a do melounu člověk nevidí a do ministra zdravotnictví už vůbec ne. Role špióna se nepovedla. Doufejme, že ve svém resortu zdravotnictví tyto metody nepoužívá, ale kdo ví…

Emil PERNICA, zastupitel města Blanska a předseda OV KSČM Blansko