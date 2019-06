Trump ví, proč to dělá…

Jen minuty nebo spíše vteřiny zbývaly do dalších desítek, stovek či možná tisíců mrtvých. Nebylo by to poprvé, kdy trestná komanda budou likvidovat celé vesnice. Vzpomeňte na Jugoslávii, na nedávno svým výročím připomínanou vesnici My-Lai. Vzpomeňte Irák se lživým zdůvodněním útoku, na bomby, které zabily vesničany v jedné vesnici v Afghánistánu, protože prý to byli Tálibánci, ač šlo o svatební průvod. A nyní Írán, odveta za sestřelený dron. Dron, který měl špionážní cíle, anebo ještě jiné, o nichž se dnes nemluví. Dron, který mapoval území Íránu.

Nedivme se těm Íráncům, že ho sestřelili. Neměl na jejich výsostném území co dělat. Mohli prý sestřelit i vojenský americký letoun, který byl nedaleko a také na íránském území. Nesestřelili ho. Byli tam přece lidé. Šlo jen o varování, varovaní Spojeným státům, zemi, která si osobuje právo vládnout světu, a kdo to odmítne, ocitá se v nebezpečí. Všechno na světě je americká »předzahrádka«. I sibiřská naleziště plynu i pláže u Havany i Velká čínská zeď. Tam všude jsou zájmy Spojených států. A běda těm, kteří se staví na odpor. Pak následují převraty a bomby padající na jejich infrastrukturu, na televizní vysílače, na Varfarinské mosty. Nedivme se ani Severokorejcům, že se odmítají účastnit hry Spojených států – napřed odzbrojíte a pak my zrušíme sankce. Byli by hloupí, kdyby na takovou hru přistoupili. Mají, a s nimi celý svět, dost zkušeností. Vědí, a s nimi celý svět, že Reagan slíbil Gorbačovovi, že NATO se dál, po řízeném pádu východního bloku, se svými vojáky ve směru Rusko neposune, a ono se posunulo až k Petrohradu a chtělo ovládnout dokonce Krym, a tím i Černé moře. NATO – dodejme Spojené státy, protože oni v něm rozhodují. Není to organizace pro mír, ale pro válku.

Jen minuty či možná dokonce vteřiny zastavily útok amerických letadel se zkázonosným nákladem mířícím do Íránu. Letadla už byla ve vzduchu a rakety připraveny k vystřelení. Trump prý se však v té chvíli rozhodl, že akci zastaví. Jde »přece o lidské životy« a on je humanista. Stejně jako byl Havel se svým »humanitárním bombardováním«. I proto si jeho busty Američané dali někam na chodbu do Kongresu. Jenže pravda bude zřejmě jiná.

Je před volbami a kdysi s puncem mírotvorce je vyhrál Obama. Také Amerika má dost dobrodružství, kde teče mnoho krve, i když, co by voliči neudělali pro »velikost USA«, protože jejich země je přece vůdkyní světa. Mrtví jsou ovšem mrtví. Za vlády Trumpa jich bylo dost a taková »maličkost« může ovlivnit hlasy voličů. Nedivím se mu, že sice letadla pustil do vzduchu, ale že je vzápětí odvolal. Působí to humánně. A může to mít vliv na americké voliče, zvláště když v minulých prezidentských volbách jeho trumfem bylo ukončení vojenských akcí. Trumf nevytáhl celé volební období, proč ho tedy nevytáhnout v předvolebním klání, v boji o druhé období svého vládnutí? A Trump vládnout chce a s ním i oligarchická Amerika.

Jaroslav KOJZAR