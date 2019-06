Čína - novodobý div světa

Nedávno jsem měl možnost navštívit Čínskou lidovou republiku. Jel jsem tam, přiznávám, s určitými rozpaky. Byla to pro mne velká neznámá. Ono totiž panuje velké množství mýtů a zkreslených informací jak o samotné Číně, tak o jejích schopnostech. Hlavně se ČLR démonizuje. Zejména proto, že hlavní politickou silou v zemi jsou komunisté. Málokdo však ví, že ve vládě mají opozici. Že byznys je ve strategickém státním rozhodování a plánování mimo. Prostě může si vydělávat, ale politická rozhodnutí, ale i odpovědnost, leží pouze na politické sféře. Čína má i několik ohromujících, řekl bych, až novodobých divů světa. Jako například ve stavbě infrastruktury.

V roce 1988 neměla Čína žádnou infrastrukturu a silniční síť. Přesněji žádné dálnice. Během 31 let jich má 135 tisíc kilometrů. Což je neuvěřitelné číslo a je to novodobý div světa. To je víc než v kterékoli zemi na světě. A to je jen začátek. Každoročně se od roku 2011 staví v Číně 9,5 tisíce kilometrů. A to nejen v terénu, kde je rovina, ale především tam, kde terén není vůbec jednoduchý, ale naopak členitý! Tady není prostě žádná hora tak vysoká ani žádné údolí tak hluboké, aby to stavbu zastavilo.

Ale pojďme ještě dál. V Číně je most, který má neuvěřitelných 55 kilometrů délky, spojující čínská území Hongkong, Macao a město Ču-chaj. Jde o nejdelší mostní konstrukci vedoucí přes moře. Součástí stavby za skoro půl bilionu korun je i sedmikilometrový tunel a dva umělé ostrovy.

Pak je tu jiný most, který se jmenuje Duge Beipanjiang, a je v takové výšce, že by se pod něj londýnský mrakodrap The Shard se svými 304,5 metru vešel dvakrát. Vůbec nejdelším mostem světa je železniční viadukt mezi Pekingem a Šanghají. Měří 165 kilometrů a vede přes jezera, řeky a rýžová pole. Čína jej dokončila v roce 2010. V Evropě je nejdelší loni otevřený 18kilometrový most z Ruska na Krym.

Budu se ještě Čínou zabývat podrobněji, proto vás prosím, mějte se mnou strpení, ale uvidíte, stojí za to, se o ní něco dozvědět.

Roman BLAŠKO