Ilustrační FOTO - Pixabay

Proč postihuje stále více lidí a jak jí předcházet?

Cukrovka aneb Epidemie třetího tisíciletí.

Diabetes mellitus neboli cukrovka je složitá porucha látkové přeměny, která se projevuje zvýšenou hladinou cukru v krvi. V Česku se s ní aktuálně léčí přibližně 900 tisíc lidí. Nemoc může být genetického původu, většinou je však způsobena nezdravým životním stylem, nadváhou a nedostatečnou fyzickou aktivitou. Tato získaná cukrovka si kvůli dramatickému celosvětovému rozšíření vysloužila pojmenování epidemie třetího tisíciletí. Pokud je cukrovka neléčená delší dobu, může vést k závažným zdravotním komplikacím. Je proto velmi důležité odhalit ji včas. Jak ji poznat, ví MUDr. Marek Antoš z laboratoře SYNLAB.

Krevní cukr čili glukóza je základním zdrojem energie pro buňky lidského těla. K tomu, aby buňky mohly cukr z krve využít, potřebují inzulín vytvářený slinivkou břišní, která se nachází za žaludkem. Pokud slinivka neprodukuje dostatek inzulínu nebo se tkáně v těle stanou vůči inzulínu necitlivé neboli rezistentní, buňky nedokážou glukózu vstřebat a její hladina v krvi stoupá. Zvýšená hladina krevního cukru, odborně hyperglykémie, je typickým časným projevem rozvinutého onemocnění cukrovkou.

Inzulín a jeho práce

Inzulín je hormon, který má v našem těle za úkol měnit přijaté cukry na energii. Tvoří se přirozeně ve slinivce břišní, kde setrvává do doby, než naše tělo přijme potravu. Hlavní úloha inzulínu přichází na řadu ve chvíli, kdy strava urazí cestu trávicím traktem až do tenkého střeva a začne se ve formě glukózy vstřebávat skrz střevní stěnu do krve.

»Zvýšené množství cukrů v krvi je podnětem k vyloučení inzulínu ze slinivky břišní do krve. Zde se inzulín naváže na cukr a putuje až k buňkám svalových tkání, kterým sacharidy předá jako zdroj energie. Díky tomuto procesu se snižuje koncentrace cukru v krvi, a to poté opět zpomaluje následnou produkci inzulínu,« vysvětluje Marek Antoš.

Inzulínová rezistence

Cukry jsou obsaženy v širokém množství potravin, nejen v těch »sladkých«. Lidé si často myslí, že když omezí slazení čaje nebo pojídání čokoládových tyčinek a dalších cukrovinek, nepřijímají do těla cukry. Je však třeba si uvědomit, že cukr se v nemalém množství vyskytuje i ve spoustě jiných potravin, například v ovoci nebo obyčejném chlebu. Dochází-li dlouhodobě k nadměrnému přísunu stravy obsahující cukry, je dlouhodobě zvýšená i hladina inzulínu.

»Při přebytečné konzumaci sacharidů se cílové buňky začnou proti přijímání vysokého množství inzulínu bránit. Sníží počet receptorů na svém povrchu, a tím zabrání inzulínu v prostoupení do cílových tkání, tedy i tvorbě energie. Neznamená to však, že se inzulín v těle přestane tvořit. Stává se nefunkční a zůstává v krvi, což může vést k takzvané inzulínové rezistenci,« varuje Marek Antoš. Následkem necitlivosti tkání k přijímání inzulínu dochází k jeho zvýšené produkci a vyčerpání slinivky břišní, která ho poté přestane vytvářet.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Jaké typy cukrovky existují

* Cukrovka prvního typu je dědičná a objevuje se náhle zejména u dětí a mladých dospělých. Jedná se o autoimunitní onemocnění, jednoduše řečeno chybu v tvorbě hormonu inzulínu. Jejím projevem je tedy absolutní nedostatek inzulínu v těle.

* Cukrovka druhého typu je získaná. Obvykle postihuje osoby starší 45 let v důsledku nezdravého stravování, obezity a nedostatku fyzické aktivity. Tyto nešvary vedou k necitlivosti tkání v těle vůči inzulínu – inzulínové rezistenci.

* Novorozenecká cukrovka se objevuje velmi vzácně. Pokud se tak ale stane, jedná se o cukrovku vrozenou. Většinou sama brzy odezní, ale v pozdějším věku dítěte se pravděpodobně vrátí.

* Těhotenská cukrovka je zvýšená hladina krevního cukru v těhotenství. Vyskytuje se zhruba u 3 % žen. Vzhledem k tomu, že se riziko vzniku získané cukrovky zvyšuje s věkem, náchylnější k ní jsou ženy, které otěhotní po třicítce. Jelikož je těhotenství pro organismus velmi náročné, může se během něj poprvé projevit také cukrovka vrozená. Onemocnění zpravidla samo pomine, a to nejpozději po šestinedělí.

Poznejte příznaky včas

»Mezi hlavní příznaky cukrovky patří nadměrná žízeň, časté močení spojené u malých dětí s nočním pomočováním, neobjasněná zvýšená únava. Nemocný také častěji bojuje s infekcemi a pomaleji se mu hojí rány,« popisuje Marek Antoš. Pro cukrovku prvního typu je také typické hubnutí, cukrovkářům typu druhého se naopak hubnout nedaří.

Pozorujete-li na sobě některé z těchto příznaků, zajděte za svým praktickým lékařem nebo si nechte preventivně vyšetřit hladinu cukru v krvi. To lze například v odběrových pracovištích SYNLAB, kde vám krev odeberou na počkání a bez objednání.

Jak se cukr v krvi měří

Onemocnění cukrovkou bývá nejčastěji odhaleno z rozboru krve při preventivní prohlídce u praktického lékaře. Na tu máte nárok každé dva roky. Hladina cukru v krvi se udává v jednotkách mmol/l, tedy milimolech na litr. »Diabetes se pozná podle kombinace klinických příznaků s náhodným stanovením glukózy v krevní plazmě větším nebo rovným 11,1 mmol/l nebo koncentrace na lačno větší nebo rovné 7 mmol/l. Diagnóza se potvrzuje opakovaným odběrem,« uvádí lékař a dodává, že k diagnostice se také používá orální glukózový toleranční test, zkráceně OGTT. Při něm pacient vypije roztok glukózy a ze vzorků krve se zjišťuje, jak rychle tělo dokáže cukr zpracovat.

Léčba inzulínem i dietou

Pacienti s cukrovkou prvního typu si musí pravidelně injekčně aplikovat inzulín. K udržení stabilní hladiny cukru nesmí delší dobu hladovět, měli by pravidelně přijímat menší porce stravy a neprovádět fyzicky náročnou činnost. Pokud to cukrovkáři prvního typu přeženou s dávkou inzulínu, nebo například s fyzickou aktivitou, může u nich dojít k takzvané hypoglykémii neboli nedostatku glukózy. V takovém případě je potřeba cukry okamžitě doplnit třeba podáním kostky cukru nebo sklenicí džusu. Tento stav je velmi nebezpečný a může vést až ke ztrátě vědomí.

U diabetu druhého typu je důležité dodržovat dietu a upravit životní styl. Tato opatření vedou k redukci tělesné hmotnosti a množství cukru v krvi a mohou pomoci udržet onemocnění pod kontrolou bez nutnosti podávání inzulínu. Pacienti mohou také užívat léčiva zvaná antidiabetika, která podporují vstřebávání inzulínu.

Chraňte se zdravým životním stylem

Zděděné cukrovce předejít nelze, cukrovce druhého typu se však dá předcházet zdravým stravováním, udržováním optimální tělesné hmotnosti a pravidelnou fyzickou aktivitou. Nezapomínejte ani na pravidelnou kontrolu krve, která může odhalit počáteční stadium onemocnění. Neléčená cukrovka může mít doživotní následky. Dlouhodobě zvýšená hladina krevního cukru totiž ovlivňuje mnoho druhů tkání v lidském těle. Může poškodit ledviny, nervy či zrak a způsobit záněty končetin vedoucí až k amputaci.

Cukrovkářský jídelníček

Hladinu inzulínu ovlivníte nejlépe tak, že budete konzumovat menší množství stravy častěji. Denní jídelníček diabetiků by se měl skládat z pěti až šesti jídel menších porcí. Jídlo by mělo obsahovat nízký podíl cukrů, ale vzhledem k tomu, že je důležitý pro tvorbu energie, nevyřazujte ho z jídelníčku docela. Kromě potravin bohatých na bílkoviny, tuky a vlákninu, vyhledávejte i ty, které obsahují polysacharidy. Tyto lépe stravitelné cukry najdete například v luštěninách nebo bramborách. Důležité je také dodržování pitného režimu, nejvhodnějším nápojem je voda nebo čaj. Alkoholu, džusům a slazeným limonádám by se cukrovkáři měli vyhnout obloukem.

Snídaně: Celozrnné pečivo, pomazánka z cukety, vejce na tvrdo

Svačina: Pohankové sušenky

Oběd: Rybí polévka, zapečené brambory s brokolicí

Svačina: Bílý jogurt s ořechy

Večeře: Těstovinový salát s fazolemi

2. večeře (doporučuje se pouze u diabetu prvního typu): Plátek chleba se šunkou a zeleninou

Co je příčinou rostoucího počtu diabetiků?

Nejčastějšími důvody zvyšujícího se výskytu cukrovky jsou civilizační jevy, jako je znečištění životního prostředí nebo změny způsobu života, například ve spojitosti se stravováním ve fast foodech nebo stresem. U vrozené cukrovky se nárůst zvyšuje s úrovní zdravotní péče. »Důsledkem neustálého zlepšování zdravotní péče se většina diabetiků dožije reprodukčního věku a tím předává genetickou informaci poruchy tvorby inzulínu svým dětem, u kterých se dříve nebo později cukrovka rozvine,« uzavírá lékař.

Helena KOČOVÁ