V Bahrajnu o Palestině. Ale jen na oko

Vytvoření nových pracovních míst v Pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu je zásadní pro hospodářský růst těchto palestinských území.

Na mezinárodní konferenci v Bahrajnu, která je oficiálně věnována ekonomické části nového amerického tzv. mírového plánu řešení izraelsko-palestinského konfliktu, to řekla šéfka kontroverzního Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová. »Jedním z velmi dobrých aspektů toho plánu… je to, že identifikuje některé průmyslové a ekonomické sektory, které budou přínosné pro pracovní místa,« ujišťovala Lagardeová. »Na Západním břehu Jordánu a v Gaze to nemůže být jakýkoliv typ růstu, musí být zaměřen na pracovní místa,« uvedla. Doplnila, že by mohlo jít o vytvoření pracovních míst v turismu, zemědělství či stavebnictví.

Konferenci v Bahrajnu v úterý zahájil Trumpův zeť a proizraelský poradce Jared Kushner, který za tzv. mírovým plánem stojí. Připustil, že prosperita Palestinců není možná bez spravedlivého a trvalého politického řešení konfliktu (škoda, že se o něj Trumpova administrativa nesnaží).

Očekávání od konference jsou všeobecně nízká. Administrativa kontroverzního prezidenta Donalda Trumpa chce od zemí a investorů v regionu získat příslib podpory plánu, který údajně na rozvoj palestinských území počítá s investicemi v objemu 50 miliard dolarů (přes 1,1 bilionu Kč).

Palestinci tvrdí, že ekonomický plán je zbytečný, dokud nebudou vyjasněny otázky ukončení izraelské okupace a nezávislosti Palestiny. Vyřešit je třeba otázky hranic, statusu Jeruzaléma či osudu palestinských uprchlíků. 50 miliard považují spíš za tunel pro Kushnera.

Také v úterý tisíce Palestinců v Pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu proti konferenci v bahrajnské Manámě demonstrovaly a pálily Trumpovy podobizny. V Izraeli proti protestovali mj. tamní komunisté.

I mnoho blízkovýchodních expertů pochybuje, zda bohaté arabské státy budou ochotny do palestinské ekonomiky investovat dříve, než se podaří vyřešit základní politický spor mezi Izraelci a Palestinci.

Politická část amerického mírového plánu je přitom dosud tajná a Kushner v úterý potvrdil, že o politických tématech se v Manámě jednat nebude. »K těm se dostaneme v pravý čas,« poznamenal absurdně.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí v pondělí označil plán Spojených států pro urovnání izraelsko-palestinského konfliktu za ostudný a odsouzený k selhání. Informovala o tom íránská agentura ISNA.

Mírový plán pro Blízký východ představily Spojené státy na mezinárodní konferenci v Bahrajnu.

Tzv. americký mírový plán, jehož zveřejnění bylo v předchozích měsících několikrát odloženo, mnohé blízkovýchodní státy očekávaly oprávněně se značnou skepsí. Jeho cílem má být mírové uspořádání mezi Izraelem a Palestinci jen údajně, založen je hlavně na úplatcích. Za plánem stojí Jared Kushner, poradce a zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa, který kope výhraně za Izrael.

O víkendu agentura Reuters s odvoláním na Kushnera napsala, že mírový plán počítá s vytvořením investičního fondu s 50 miliardami dolarů (přes 1,1 bilionu korun) a zahrnuje 179 rozvojových projektů. Více než polovina investic přitom prý je určena do palestinských území. Zbytek má podpořit ekonomiku palestinských komunit v Egyptě, Jordánsku a Libanonu. HDP palestinských regionů se má zdvojnásobit.

»Tato konference a prodání Palestiny nepovede nikam,« řekl v pondělí mluvčí íránské diplomacie Abbás Musáví.

Směsice posměchu a zloby

V podstatě celý arabský svět přijal americký blízkovýchodní mírový plán se směsicí posměchu a zloby, i když podle některých států Perského zálivu (těch sunnitských, proamerických) by mohl dostat šanci.

»Nepotřebujeme bahrajnskou konferenci pro pozvednutí naší země, potřebujeme mír,« řekl palestinský ministr financí Šukrí Bišára. »Hospodářské oživení před dosažením míru je nerealistická iluze,« dodal. Komentátoři od Súdánu po Kuvajt podle Reuters kritizují návrh Bílého domu překvapivě shodnými výrazy: kolosální ztráta času, bez šancí, mrtvě narozené dítě.

Zločinný plán

Plán kritizoval i předseda libanonského parlamentu Nabí Barrí. »Pokud si někdo myslí, že mávání miliardami může Libanon přesvědčit, aby se podvolil nebo aby obchodoval s vlastními zásadami, pak se mýlí,« prohlásil. Libanonské šíitské hnutí Hizballáh už dřív plán Washingtonu označilo za zločinný.

V marockém Rabatu podle ČTK v neděli proti americkému plánu demonstrovaly tisíce lidí.

Miliardový úplatek

Podle arabských analytiků je blízkovýchodní projekt USA pokusem potlačit miliardovým úplatkem odpor proti izraelské okupaci palestinských území a zároveň přinutit palestinské sousedy, aby zajistili integraci uprchlíků. Podle šéfa íránského parlamentu Alího Larídžáního si mírový plán USA »zahrává s palestinskou důstojností« a vyvolá jen silnější odpor proti Izraeli.

