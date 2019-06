USA trvale uzavřely cestu diplomacii

Hrozbu uzavření diplomatických kanálů a výměnu nediplomatických výroků vyvolaly nové americké sankce proti Íránu, vyhlášené v pondělí. Íránské vedení označilo krok Washingtonu za projev zoufalství mentálně retardovaného Bílého domu. Jeho šéf Trump ve směšné reakci pohrozil Íránu zničujícím úderem.

V důsledku nových sankcí budou zablokována íránská aktiva v hodnotě miliard dolarů. Ještě tento týden mají být zavedeny sankce proti íránskému ministru zahraničí Mohammadu Džavádu Zarífovi. Nově platí také proti osmi vysokým velitelům íránského vojenského námořnictva, letectva a pozemního vojska a rovněž proti velitelům Íránských revolučních gard. Sankcí nebude ušetřen ani úřad nejvyššího íránského duchovního Alího Chameneího. Podle zpravodaje ČT v oblasti se ale jedná jen o symbolické gesto, sankce se íránských pohlavárů v praxi nedotknou.

Podle íránského ministerstva zahraničí Američané svým rozhodnutím postihnout sankcemi ajatolláha Chameneího trvale uzavřeli diplomacii cestu. Sankce považuje Teherán za projev hospodářského terorismu USA.

Ministr Zaríf Američany účelově proklamovaný zájem Teheránu na vývoji jaderných zbraní popřel. Ve slovní přestřelce připomněl Washingtonu jaderný útok na Japonsko na sklonku 2. světové války a řekl, že Írán o jaderné zbraně nikdy usilovat nebude. »Kolik lidí jste zabili jadernou zbraní? Kolik generací bylo těmito zbraněmi vyhlazeno?« uvedl trefně Zaríf. »Jsme to my, kteří kvůli našemu náboženskému přesvědčení nikdy nebudeme usilovat o jadernou zbraň,« prohlásil.

Íránský prezident Hasan Rúhání. FOTO - wikimedia commons

Také íránský prezident Hasan Rúhání v úterý tato slova potvrdil, když telefonoval se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem a řekl mu, že Teherán si nepřeje »válku se žádnou zemí«, ale ani další eskalaci napětí na Blízkém a Středním východě. S odvoláním na zprávu íránské státní agentury IRNA o tom informovala ČTK.

Dodal ale, že íránská armáda bude znovu reagovat »rozhodně«, pokud by Spojené státy nelegálně vstoupily do íránských výsostných vod.

Dodržování jaderné dohody ze strany Íránu je pak podle něj podmíněno »evropskými sliby ohledně zajištění íránských ekonomických zájmů«. To se ale neděje.

Irán tak urychlí obohacovaní uranu už dnes, kdy právě vyprší lhůta daná evropským státům, které tomu mohly zabránit. Podle agentury Reuters to řekl mluvčí íránské organizace pro atomovou energii Behrúz Kamálvandí.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov odpoledne prohlásil, že Moskva se pokusí přimět Spojené státy a Írán, aby zahájily civilizovaný dialog.

Ajatolláh Alí Chameneí na svých webových stránkách uvedl, že Írán se nezalekne krutých amerických sankcí a urážek, a poznamenal, že americká nabídka jednání je léčkou. »Jednání jsou léčkou, která jim má zajistit, co chtějí. Ve vašich rukou je zbraň a oni si nedovolí se přiblížit. Říkají: vzdejte se té zbraně, abychom si s vámi mohli dělat, co chceme. To jsou (jejich) jednání,« uvedl Chameneí.

(rj)