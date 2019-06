Ilustrační foto - wikimedia commons

Vědci otevírají bývalým povstalcům nový svět

Bývaly doby, kdy první věc, kterou po probuzení vzal do rukou, byla jeho puška - zbraň, jež ho provázela v kolumbijských horách déle než 30 let.

Ale v současnosti Barbado, kdysi klíčový člen povstalecké skupiny Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), začíná den starostí o rostliny, které společně se skupinou botaniků před časem nasbíral v rámci výzkumného projektu, napsal zpravodajský server El Espectador.

Společně s několika bývalými spolubojovníky se někdejší povstalec zúčastnil dvoutýdenní expedice do deštného pralesa nedaleko Anorí v severovýchodním departementu Antioquia. Vědecká mise byla jednou ze zhruba dvaceti, které v Kolumbii financoval Rozvojový program OSN (UNDP). Byla také velmi úspěšná: Barbado a zbytek skupiny objevili 14 nových druhů.

Nedotčená džungle

Po více než 50 let během dlouhé občanské války v Kolumbii byly oblasti volné přírody kontrolované povstalci pro biology a další vědce nedostupné. Nyní, když konflikt skončil, se vědci konečně mohli vypravit do prakticky nedotčené džungle překypující biodiverzitou. A do deštného pralesa v blízkosti Anorí, které po desítky let kontrolovaly FARC, přizvali vědci několik bývalých bojovníků.

Koordinátor skupiny Juan Fernando Díaz vysvětlil, že snaha zapojit do výzkumu místní obyvatele včetně bývalých povstalců byla záměrná, protože znají místní terén, rostliny i zvířata. »Chtěli jsme spolupracovat s bývalými povstalci i s členy místní komunity, ale ne jen jako s průvodci a pomocníky,« řekl Díaz z Univerzity EAFIT v Medellínu.

»Chtěli jsme, aby z nich byli také výzkumníci. Znalosti, které mají o místním terénu, rostlinách a zvířatech, jsou nesmírně cenné,« dodal. A samozřejmě také jejich znalost toho, které oblasti stále mohou obsahovat nášlapné miny.

Obtížné přesvědčování

Ovšem přimět bývalé povstalce, aby opustili takzvaný znovuzačleňovací tábor, kde žijí od podpisu mírové dohody, nebylo snadné. Vědci tábor několikrát navštívili, přespali v něm, hráli s bývalými bojovníky fotbal a trpělivě jim vysvětlovali projekt své expedice.

Bývalí bojovníci byli nejprve skeptičtí. Co po nich vědci doopravdy chtějí? Navrhují jim, aby se vrátili zpátky do džungle? O co jim jde? Ale krůček po krůčku se Díazovi a jeho kolegům dařilo získávat jejich důvěru.

Ke skupině se na výpravu do džungle připojili odborníci na různé skupiny druhů zvířat a rostlin. To pomohlo při identifikování dosud neznámých druhů - například stromové myši z rodu křečků. Tým také objevil dva nové druhy brouků, jeden druh ještěrek a devět rostlinných druhů včetně dvou typů orchidejí.

Aby ověřili, že skutečně našli nové druhy, provedli vědci testy DNA v laboratořích v Medellínu. »Bývalí bojovníci tam s námi byli v laboratořích molekulární biologie, kde jsme zkoumali řetězce DNA,« řekl Díaz.

Kouzlo vědy

Jak se vědcům podařilo vysvětlit záhady buněčné biologie a DNA lidem, kteří byli po všechny ty roky vyloučeni ze společnosti? Díaz uvedl, že najali skupinu odborníků na vzdělávání, kteří vytvořili specifickou strategii toho, jak učit bývalé povstalce.

»Byla to jiná dynamika, než jaká je při učení s dětmi, ale začali jsme jednoduchými cvičeními a postupovali dál,« dodal Díaz. »Pro ně to bylo jako kouzlo, když viděli, jak věci vypadají pod stereomikroskopem, co je DNA, jaké je obléknout si laboratorní plášť a připravovat vzorky pro muzeum. Tohle všechno před nimi otevřelo úplně nový svět.«

(čtk)