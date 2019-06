Každý den je jiný

Nejen politikou živ je člověk. Máme své radosti i starosti. Přes 30 obcí na jihu Moravy se potýká s nedostatkem vody, po celé republice se snižují nebezpečně hladiny rybníků. Sucho se podepisuje na menší úrodě ovoce i zeleniny, zemědělci se obávají dalšího tropického počasí i požárů. Nelze ani v těchto horkých dnech zastavit pracovní proces. Zaměstnavatelé jsou však povinni zajistit lidem dostatek tekutin i možnost odpočinku. V případě některých provozů lidé opravdu pracují na hranici sil. Těm všem patří mé poděkování. Jak se budou klimatické podmínky vyvíjet dál, nedokáže dnes nikdo odhadnout.

Handrkování mezi politiky ubírá čas, který by mohl být věnován tomu, co lidi tíží. Opravy D1 i komunikací nižších tříd váznou, opět chybí některé druhy léků, dvojí kvalita potravin je stále nedořešený problém. Mnoho zákonů nebo jejich úprav čeká na projednání. Sněmovna by neměla sloužit k rétorickým cvičením jednotlivců, ale jen a jen k jednání o věcech podstatných a nutných k projednání. Prodlevy mnohdy zbytečně občany právem rozčilují.

Jestliže chceme změnu, musíme mít především řešení. Program předložený KSČM toto bezesporu splňuje. Podařilo se prosadit mnoho pozitivního, práce však nekončí, před námi je plno úkolů. Věřím, že s vaší pomocí se nám to podaří.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny