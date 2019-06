S havlovci se vrátí podřízenost naší země

Podle Karla Schwarzenberga současné protesty proti Andreji Babišovi prý mohou vytvořit novou hvězdu, která »usedne na Pražský hrad«. Leccos by tomuto plánu nasvědčovalo. Havlovci, kteří ztratili naději pro své lídry, nevědí, jak dál, a pochopili, že jejich dosavadní kandidáti naději nemají. Příkladem je na Slovensku zvolení neznámé právničky angažující se v kauze »skládka« komunálního odpadu v Pezinku. To je dost málo na to, aby se dostala do prezidentského křesla. Jenže dlouhodobě působila v týmu neziskovky Via Iuris, kde »nabyla zkušenosti«. Via Iuris je podle informací napojena na Sorosovu divizi Open Society, od níž údajně dostává nemalé dotace. Kauza Kuciak Čaputovou pak vyzvedá do role možné kandidátky na cokoli. Je prostě »slušným« člověkem, který nemá nic společného s dosavadním establishmentem.

Je tu, pokud jde o český prostor, však jeden rozdíl. Tady se do hry zapojil i sudetoněmecký element. Jde zřejmě o zkoušku reakce české společnosti. Překvapením bylo objevení jeho zástupce na tribuně na Letné a rozsudek v kauze Walderode. Obojí bylo v Mnichově dobře hodnoceno. Proto se nikdo neodvolává na Beneše či pouze lehce zaštiťuje Masarykem, ale snad každý, kdo se postavil k řečnickému pultu, se odvolával na odkaz Václava Havla. Ti mladí, kteří drželi v ruce cedulky s urážkami současných představitelů státu, už dávno nevědí, co vlastně Havel chtěl, a při tom recitují jeho jméno. Snad pro ně stojí za připomenutí jeho slova o tom, že »do žádného paktu už nepůjdeme«, pak jsme se stali členy NATO a poté právě Havel schválil »humanitární bombardování« Jugoslávie, při němž zahynulo na stovky lidí.

V českých zemích tedy podle pana Schwarzenberga, jenž oznámil, že on už kandidovat na prezidenta nebude, musí přijít mladší kandidáti, čímž snad chtěl naznačit, že ani ti, kteří se v souboji s Milošem Zemanem hrnuli na Hrad, nejsou už ve hře. Pak dodal slova o kandidátu, který jako Čaputová se objeví odkudsi a bude nasazen do voleb, jako »čistý, nepopsaný list«.

Jenže to ovšem není zcela pravda. Za Čaputovou byla silná lobby podporovaná médii, peníze, které směřovaly od někoho v pozadí. Šlo především o případ Kuciak vytvořený uměle pod vedením tehdejšího prezidenta Kiska, muže, jenž získal veliké peníze z neziskovek a při své cestě do USA se sešel s miliardářem Sorosem. A nevěřím, že by šlo o zdvořilostní návštěvu.

Situace v českých zemích je jiná. Tady není na Hradě prezident, který by ustupoval nátlaku nebo se nechal řídit Sorosem. I proto prý prvním, kdo bude odstraněn, musí být Babiš. Poté se demonstrace obrátí proti Zemanovi. I když svržen nebude, půjde o přípravu prezidentských voleb. Lidé demonstracemi mají být znechuceni a nakonec pro klid a při masivním zpracovávání především Českou televizí dají svůj hlas tomu, kdo zdánlivě nebude spojen se současnými politiky. Tím se zase znovu havlovci vrátí k moci a s nimi naše plná podřízenost Spojeným státům a začne opravdová vstřícnost k požadavkům Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Přestaneme samostatně uvažovat, protože jsme přece Evropané, a nikoli ti ukřičení »čecháčci«.

Jsem přesvědčen, že to většina národa nechce, ale jen zatím mlčí. Jenže mlčení je počátek prohry.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov