Neomezený šnek

Jste na zahraniční dovolené, odpočíváte, kocháte se přírodou, pijete drinky, válíte se na pláži, plavete v moři, koukáte na ženský v plavkách, máte takové služby v hotelu, že nic nepotřebujete. Ani serfovat na mobilu. Na druhou stranu, když už vám jeden nejmenovaný operátor nabízí po dobu dovolené v zahraničí neomezená data, tak by k tomu měla být alespoň nějaká garantovaná adekvátní rychlost stahování. Já jsem měl na nedávné dovolené asi 100 kb za vteřinu, a to je každému asi jasné, že s touhle rychlostí se asi na nic nepodíváte. Na dovolené většinou nepracujete, nepotřebujete k tomu ani neomezený internet, stačí málo, ale s takhle mizernou rychlostí si ta data, která si nakoupíte, ani neužijete. Nebudete čekat celý den na to, než se vám něco stáhne.

Zástupci nejmenovaného operátora na sociálních sítích nejdříve tvrdili, že jde jen o dočasnou regulaci, následně ale na svém serveru uvedli, že data v zahraničí se budou omezovat. A to nejen těm, kteří si jen pro zahraničí nakoupili balíček s neomezenými daty, ale prostě všem.

»Aby operátor předešel přetížení sítě a nedostupnosti služeb v zahraničí, rozhodl se přistoupit k dočasné a plošné regulaci datových rychlostí v roamingu.« To ovšem znamená, že nemáte garantovanou žádnou rychlost stahování. Budete mít sice neomezená data, ale než něco stáhnete, tak vám dovolená uteče.

Pro ty, co chtějí pracovat i na dovolené v zahraničí, bych asi doporučoval koupit si místní »simku« operátora. Vyjde vám to levněji a budete mít mnohem lepší služby, než vám nabídne náš operátor.

Martin KALOUS