Ilustrační foto - wikimedia commons

Jihočeské letiště se probouzí

Jihočeské letiště v Plané u Českých Budějovic má nový terminál pro cestující, světelnou navigaci i radionavigaci. Skončila tak druhá část modernizace, která začala v roce 2015 a stála 646,7 milionu korun.

Kraj a město do letiště již investovaly přes miliardu. Letiště je od 26. června ve zkušebním provozu, plný provoz by měl začít koncem roku 2020. Proudová letadla by z letiště měla začít létat letos na podzim, od roku 2021 budou moci přistávat obchodní letadla. Výdaje kraje a města na letiště za roky 2006 až 2018 byly 1,13 miliardy, z toho kraj zaplatil 940,8 milionu, řekla Hana Brožková z kanceláře hejtmanky. Od září 2018 se kvůli stavbě nelétalo.

Zkušební provoz povolil po kontrole 25. června Úřad pro civilní letectví. Nyní odsud mohou létat menší letadla do rozpětí křídel 24 metrů, hlavně malá letadla, ultralighty a vrtulníky. Hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) předpokládá, že plný provoz začne koncem roku 2020.

»Letiště má obrovský potenciál. Zaznamenávám požadavky firem, aby to už létalo co nejdříve. I lidé, kteří milují sportovní létání, na to už netrpělivě čekali. Má obrovský potenciál rekreační - jsme druhou nejnavštěvovanější destinací České republiky a možná řada návštěvníků, kteří dnes letí do Prahy a potom jedou do Krumlova autobusem, poletí rovnou do Českých Budějovic,« řekla Stráská. Podle ní má kraj řadu zájemců z leteckých společností, které chtějí přistávat v jižních Čechách.

Potenciál vidí hejtmanka i v pozemcích kolem letiště, kde chce kraj vytvořit obchodní i průmyslovou zónu. V areálu by mohly vzniknout i parkoviště pro 97 kamionů a hotel.

Ke konci května skončil ve funkci z osobních důvodů ředitel letiště Ladislav Ondřich. Dočasně ho zastupuje jeho náměstek Robert Kala. Kraj hledá strategického partnera pro obsluhu letiště.

Druhá etapa modernizace Jihočeského letiště začala v roce 2015. V její první fázi vznikly za 121 milionů Kč nové inženýrské sítě, přístupové cesty i vrátnice. Druhá fáze trvala od listopadu 2017 do letošního června a stála 525,7 milionu. Vznikl terminál, parkoviště, rozšířená je odbavovací plocha, nová je budova zabezpečení letového provozu, světelná navigace i technologie pro odbavení cestujících a zavazadel.

Počet pohybů - vzletů a přistání - byl loni 5929. Výnosy letiště v roce 2018 byly 49,9 milionu Kč, náklady 48,1 milionu a zisk 1,8 milionu korun. ČTK to řekla Brožková. V roce 2017 byl čistý obrat 45,5 milionu Kč a zisk po zdanění 1,6 milionu.

Areál letiště zabírá přes 300 hektarů. Ve firmě Jihočeské letiště má kraj padesátiprocentní podíl, druhou polovinu drží město České Budějovice. Letecký provoz zde začal v dubnu 2006. Do konce roku 2016 letiště odbavilo téměř 80 000 vzletů a přistání, z toho přes 4000 mezinárodních.

V ČR je pět veřejných mezinárodních letišť s pravidelným provozem - v Praze, Brně, Ostravě, Pardubicích a Karlových Varech.

(ng)