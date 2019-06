Ilustrační FOTO - Haló noviny

Sociálním službám chybí miliarda

Sociální služby nutně potřebují přidat ještě jednu miliardu korun z národních zdrojů, jinak hrozí jejich kolaps. Členové sociálního výboru Sněmovny o tom chtěli diskutovat s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD), ta se však z jednání omluvila. Poslanci si servítky nebrali a šéfku resortu za tento přístup ostře kritizovali.

Výbor se dofinancováním sociálních služeb pro letošní rok zabýval na žádost jeho místopředsedkyně a stínové ministryně práce KSČM Hany Aulické Jírovcové, která tak učinila na základě jednání Asociace krajů. Ta ve svém prohlášení uvedla, že verze, na níž se shodly ministryně práce Maláčová a ministryně financí Alena Schillerová (ANO) 7. června, tj. dofinancování ve výši jedné miliardy korun z rozpočtů obou resortů a 1,5 mld. Kč z evropských zdrojů, je špatně. »Kraje nemohou 1,5 mld. Kč z evropských fondů vyčerpat tak, aby zafinancovaly chybějící peníze hlavně na platy sociálních pracovníků, potřebují opravdu už k oné jedné miliardě ještě jednu miliardu z národních zdrojů, tj. ze státního rozpočtu. Pokud se tak nestane, opravdu hrozí kolaps sociálních služeb v ČR,« uvedla Aulická. Kdyby to Maláčová se svým tvrzením, že se opravdu snaží pomoct těm nejvíce postiženým krajům, myslela vážně, tak by podle Aulické na dohodnutou variantu nikdy nemohla přistoupit.

Stínová ministryně práce KSČM Hana Aulická Jírovcová,

Mrzelo ji, že ministryně se z jednání výboru omluvila údajně ze zdravotních důvodů. »Chápu to, to může každý, ale na druhou stranu vystupovala ve dvě hodiny ráno při jednání o vyslovení nedůvěry vládě velice brilantně, tak možná mohla přijet i sem na výbor,« řekla Aulická. Znepokojení nad přístupem ministryně vyjádřili i další poslanci. »Paní ministryně byla zdravá a živá ještě o půl páté ráno,« uvedla předsedkyně výboru Radka Maxová (ANO). Původně zvažovala, že kvůli neúčasti ministryně jednání zruší. »Je naprosto bezprecedentní, že ministryně tady není,« přidala se Olga Richterová (Piráti). »Seriál hledá se jedna miliarda pokračuje a bude pokračovat,« dodal Jan Bauer (ODS).

Evropské peníze nejsou řešením

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika (ČSSD) na jednání výboru uvedl, že pokud kraje nedostanou od státu další peníze na dofinancování sociálních služeb, budou muset přistoupit ke krizovým plánům v péči o seniory, postižené a další potřebné. Přesněji krizový scénář nepopsal. Zahrnovat by mohl omezení péče v terénu i v zařízeních a propouštění. Miliarda, kterou dodatečně regionům pošlou ministerstva financí a práce, podle něj stačit nebude a evropské peníze letošní problémy nevyřeší. »Evropské peníze nám v tuto chvíli nepomůžou,« uvedl s tím, že peníze z EU by některé projekty mohly získat nejdřív před koncem roku.

Podle náměstkyně ministryně Jany Hanzlíkové by kraje mohly mít dodatečnou miliardu na účtech kolem poloviny srpna. Suma se přerozdělí podle stejného klíče jako dotace, tedy podle takzvaného směrného čísla. To má každý kraj jiné. Podle Kliky tak Ústecký kraj dostane dodatečně 99 milionů korun, chybí mu ale asi 260 milionů. Náměstek hejtmana podotkl, že někteří poskytovatelé v kraji dostali letos jen 65 procent loňské dotace. Síť služeb není možné rozvíjet a vedení zařízení zjišťuje, zda bude muset letos propouštět. »Všichni na krajích víme, že evropské peníze jsou virtuální. Kdo nemá projekty, tak je nevyčerpá. Možná se nám v kraji podaří jeden projekt,« uvedl Klika.

Poskytovatelé péče letos na sociální služby požadovali 20,38 miliardy korun. Kraje od ministerstva práce na dotace obdržely ale 15,12 miliardy. Tato částka nepočítá s navýšením platů a zvláštních příplatků, které vláda schválila krátce před koncem roku.

Chce vůbec MPSV služby dofinancovat?

Podle Pavly Golasowské (KDU-ČSL) je otázka, zda MPSV vůbec chce sociální služby dofinancovat. Obává se, že situace se příští rok bude opakovat. Návrh státního rozpočtu totiž počítá pro příští roky vydat na sociální služby stejnou částku jako letos. O tom se však podle Aulické ví už od ledna. »Říkali jsme, že to je nesmysl, že to je nedostatečné, bohužel ministerstvo práce reaguje až nyní, což nás velice mrzí, protože právě ono mělo být tím, kdo má křičet, že to je špatně,« uvedla. Domnívá se, že ministryně Maláčová má spíše radost z přijaté varianty, to znamená jedna miliarda z resortů plus 1,5 mld. Kč z evropských zdrojů, protože si chce ochránit prostředky, které má ve svém resortu na jiné záležitosti. Ty jsou podle Aulické samozřejmě taky důležité, nicméně v současné době by měly být prioritou sociální služby, u nichž hrozí kolaps.

Výbor se otázkou dofinancování sociálních služeb bude opět zabývat 11. července, usnesením vyzval Maláčovou, aby se tohoto jednání osobně zúčastnila. »Paní ministryně bohužel už nevnímá tu potřebnost tak, jak to vnímá praxe a poskytovatelé, obávám se toho, že si možná ani neuvědomuje ten kolaps v terénu, který by mohl na konci roku nastat. Je nutné, aby se ze strany MPSV vyvinul tlak na to, aby se další potřebná miliarda našla. Obávám se, že se jedná o nekomunikativnost mezi ministerstvy práce a financí, což ale bohužel má dopad na terén a na práci v sociálních službách,« dodala Aulická. Na jednání by měli být i zástupci ministerstva financí, Asociace krajů a Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

(jad)