SR: deklarace věrnosti Unii a NATO

Tři vrcholní politici Slovenska, prezidentka, předseda parlamentu a premiér, se přihlásili k proevropské a proatlantické orientaci země, tedy k prozápadní orientaci Slovenska. Navázali tak na společnou deklaraci nejvyšších politiků země z podzimu roku 2017, odkdy došlo ke změně na postech hlavy státu i předsedy vlády.

»Vnímám v naší společnosti nejistotu z toho, že se v posledních letech v naší zahraniční politice vytratil konsensus a jednota. Považuji za klíčové, aby naše zahraniční politika na úrovni nejvyšších ústavních činitelů byla jednotná,« řekla prezidentka Zuzana Čaputová po podpisu společného prohlášení se šéfem parlamentu Andrejem Dankem a premiérem Peterem Pellegrinim.

Kritizovaný Danko

Z nejvyšších slovenských politiků čelí Danko kritice části opozice či médií za svůj vstřícný postoj k Rusku. Dankova Slovenská národní strana (SNS) blokuje projednání nové bezpečnostní strategie země ve sněmovně a požaduje její přepracování. Vládou schválený dokument kromě jiného totiž označil připojení se Krymu k Rusku na základě platného referenda za anexi a za porušení mezinárodního práva. Předseda parlamentu Danko ale po podpisu zmíněného prohlášení řekl, že nejlepším místem pro Slovensko je EU a že nejlepší alternativou z hlediska bezpečnosti je NATO. »Zaznívá mnoho hlasů, které zpochybňují některé naše kontakty a návštěvy. Já budu vždy zdůrazňovat, že svět má čtyři světové strany,« doplnil také Danko, který na návštěvy do Moskvy jezdí často.

Slovenská delegace byla jednou ze sedmi delegací ve Štrasburku na pondělním jednání Rady Evropy (PACE), kde byla Rusku navrácena hlasovací práva, která rokování kvůli obnovení těchto práv opustila. Kromě Ukrajiny šlo o delegace tří pobaltských států – Litvy, Lotyšska a Estonska - Gruzie, Polska a Slovenska. Rada Evropy má 47 členských států a šest pozorovatelských.

Spor o Lukašenka

Prezidentka Čaputová naznačila svému běloruskému protějšku Alexandru Lukašenkovi, že pozvání na oslavy výročí Slovenského národního povstání (SNP), které mu během své návštěvy v Minsku adresoval Andrej Danko, není platné, neboť ho nepředala hlava státu. Podle agentury TASR to sdělila novinářům po podpisu deklarace. »Prezidenta by měl pozvat prezident republiky,« řekla s tím, že věří, že její oznámení bude pro Lukašenka jasným signálem. Dodala, že na letošní oslavy SNP nepozvala ani hlavy států zemí, které navštívila v rámci svých úvodních návštěv po nástupu do funkce. Danko nicméně na pozvání trvá a prostřednictvím svého mluvčího vyzval, aby se kulaté výročí 75 let od SNP nepolitizovalo. Návštěva podle něj nebude na protokolární úrovni, a proto nevyžaduje pozvánku od prezidenta. V případě, že hlava běloruského státu, která v jeho čele stojí od roku 1994, pozvání akceptuje, Danko ho hodlá přijmout jako svého osobního hosta.

Prezidentka Zuzana Čaputová (na snímku při své nedávné inauguraci) doufá, že běloruský prezident Alexandr Lukašenko pochopí, že na Slovensko nemá na oslavy SNP jezdit, protože ona ho nezve.

