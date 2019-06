Ilustrační FOTO - Haló noviny

Dráhy posílí vlaky

České dráhy se začátkem letních prázdnin posílí své vlaky, zejména dálkové linky na Moravu.

V pátek 28. června ČD vypraví zvláštní expres z Prahy s odjezdem v 15 35 směrem do Ostravy, odkud pojede i opačným směrem v 19 19. Oba spoje budou zastavovat v Olomouci a Zábřehu na Moravě. Na Slovensko pak jezdí každý den také posilový noční vlak z Prahy do Košic a zpět se speciálním autovozem.

Posíleny budou i zavedené spoje. Největší část posilových vozů dráhy zařadí do vlaků z Prahy směrem na Moravu, například na Ostravsko, Valašsko nebo Slovácko. Vozy přidá i na dalších linkách mezi Prahou a krajskými městy.

Od pondělí začnou dráhy nabízet také prázdninovou síťovou jízdenku. Bude ji možné využít na neomezený počet cest vlaky Českých drah. Ve vybraných spojích, například u vlaků pendolino, je však ještě nutná rezervace místa. Jízdenka má platnost na sedm dní se základní cenou bez slevy 790 korun nebo 14 dní za 1190 korun. Jízdenky budou dráhy nabízet až do konce srpna.

Provoz během prázdnin posílí i Regiojet. V létě očekává velký nápor cestujících, letos poprvé totiž během léta budou platit slevy pro studenty a důchodce, které jim sníží cenu jízdenky o 75 procent. »Během letního cestování se slevy mohu stát výrazným impulzem pro rozvoj domácího cestovního ruchu v letních měsících a současně mohou odlehčit také přetíženým silničním komunikacím,« uvedl mluvčí dopravce Aleš Ondrůj. RegioJet posílí například i autobusy do chorvatského Splitu.

Státní slevy platí pro studenty do 26 let a seniory starší 65 let. Za prvních osm měsíců stát na kompenzacích za ně dopravcům zaplatil 3,7 miliardy korun. Podle dopravců se počet cestujících zvýšil o jednotky procent.

(ng)