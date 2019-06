Protiraketový systém S-400. FOTO - Wikimedia commons

Kontrakt připraven

Rusko je z 99 % připraveno k první dodávce protiraketového systému S-400 Turecku. V Moskvě to řekl šéf Rosoboronexportu Alexandr Michejev. První část kontraktu bude realizována v červenci, kompletní předání do konce roku. Prodej vyvolal protesty a výhrůžky USA, které hrozí zrušením prodeje vyspělých letounů F-35 do Turecka.

»Dodávku jsme schopni realizovat, dokončují se nezbytné procedury, pracuje se na logistice,« řekl agentuře Interfax Michejev. Kontrakt přijde Ankaru na 2,5 miliardy dolarů (56,6 mld. Kč), podle tureckých zdrojů budou první baterie protiraketového systému rozmístěny na palebných pozicích v říjnu. Washington požaduje, aby Ankara od smlouvy s Ruskem odstoupila. V opačném případě podle Bílého domu nebude Turecku dodána stovka nejnovějších amerických stíhaček F-35 a bude zastavena i výroba jejich komponentů v Turecku. Ankara ale trvá na svém a říká, že od nákupu ruského systému neustoupí. Nevoli Washingtonu vyvolává i plánovaný prodej ruských protiraket S-400 Indii. TASS s odvoláním na informace ruské Federální služby pro vojensko-technickou spolupráci uvedl, že »otázka platby za dodávku S-400 do Indie byla vyřešena«. Systém prý indická armáda dostane po roce 2020.

(ava, čtk)