Izraelský expremiér Ehud Barak. FOTO - Wikimedia commons

Pryč s Netanjahuem

Izraelský expremiér Ehud Barak ve středu ohlásil návrat do politiky a založení nové strany, která se v září zúčastní parlamentních voleb. Podle 77letého politika je čas ukončit »zkorumpované vedení« nynějšího premiéra Benjamina Netanjahua (69). Název strany nesdělil.

Někdejší šéf levicové Strany práce Barak stál v čele vlády v období 1999 až 2001. Oznámil, že stane v čele nové strany, jež se zúčastní opakovaných voleb 17. září. Kneset se v květnu rozpustil a stanovil volby, které se uskuteční kvůli neschopnosti Netanjahua a jeho pravicové strany Likud sestavit vládní koalici na základě dubnových voleb. Pozorovatelé soudí, že Barak by mohl roztříštit levý střed a ohrozit šance vůdce opozice Bennyho Gance ze strany Modrá a bílá Netanjahua porazit. Barak naznačil, že jeho strana by mohla utvořit alianci s centristickými a středolevými formacemi. »Teď není čas vyčkávat. Netanjahuův režim se svými mesiášskými fanatiky a zkorumpovaným vedením musí být sesazen,« řekl Barak s poukazem na krajně pravicové nábožensky vyhraněné spojence Netanjahua. Ten čelí obvinění ve třech korupčních kauzách. Než bude obviněn, má ho v říjnu vyslechnout generální prokurátor. Premiér porušení zákonů popírá, prý je obětí honu na čarodějnice. Podle Channel 12 TV by Barakova strana ve 120členném parlamentu mohla získat šest křesel.

(čtk)