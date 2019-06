Lucie Leikepová prostě jezdit musí

Lucie Leikepová je průvodkyní cestovní kanceláře. Konkrétně cestovky zaměřené hlavně na poznávací zájezdy, v tomto oboru jedné z nejrespektovanějších u nás. Na CK Mayer & Crocus je navíc sympatické to, že na rozdíl od dalších zavedených značek potenciální klienty nezdírá z kůže, nesnaží se vydělat za každou cenu – i proto jsem si rád už několik zájezdů »u Mayera« zaplatil. Jednu z opor této firmy, paní magistru Leikepovou, jsem poznal na letošním poznávacím zájezdu do Íránu. Absolventka gymnázia a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy mi byla kromě liberálního přístupu sympatická hlavně tím, že svou prací žije…

+* Čím jste chtěla být, když jste byla maličká, resp. během studií?

Chtěla jsem pracovat v rezervaci, v nějakém národním parku v Africe.

+* Aha, tak odtud se bere vaše touha cestovat. Leč vy ráda cestujete nejen geograficky, ale i v čase – je z vás cítit, jak moc toužíte vidět na vlastní oči, jak to na naší planetě vypadalo před mnoha tisíci let, sáhnout si na historii…

Prvotně bylo toto povolání dílem náhody, ale věnuji se mu vlastně celou dobu, co pracuji. Velmi ráda cestuji, nejen do minulosti (úsměv), prostě když jsem jen doma a v práci v kanceláři, tak takto dlouho nevydržím, prostě jezdit musím.

+* Takže z toho důvodu se mezi vaše oblíbené regiony řadí Írán/Turecko a Čína?

Mých oblíbených destinací je samozřejmě víc. Ale nejradši mám Turecko, Egypt, Írán, Sýrii, Jordánsko a mimo region Blízkého a Středního východu pak Čínu a Švýcarsko.

Do Turecka jezdím nejdéle a mám ho, troufnu si říci, hodně procestované. Jak soukromě, tak s desítkami zájezdů - jak západní, tak východní část. Egypt byla také srdeční záležitost, hlavně kvůli historii a nádherným památkám, ale podívala jsem se i několikrát do západní pouště, a to také bylo jedinečné. Bohužel politická situace tyto cesty již neumožňuje. Někam se tak už možná nepodívám nikdy…

+* Kam jezdíte na dovolenou sama, když nejste v procesu, nemusíte se starat o druhé, můžete tzv. skutečně vypnout?

Sama – s rodinou – na dovolenou moc nejezdím(e), protože nemáme čas kvůli pracovnímu vytížení. Jezdíme jen víkendy nebo prodloužené víkendy, momentálně máme v oblibě oblast Lužice jak z německé, tak z polské strany. Ale plánujeme vyrazit právě do Švýcarska.

Než jsme měli děti, to bylo jiné, to jsme jezdili autem na dlouhé cesty – do Maroka, do Turecka, na Blízký východ, na Sicílii.

+* Autem… Tak proto jste nesmírně fyzicky připravená a popíráte skepsi odpůrců organizovaných poznávacích zájezdů, že nikde na to skutečné poznávání s cestovkami není dost času. Dokážete totiž za hodinku oběhnout tolik, na co by jiní potřebovali půl dne i víc. Nakolik je právě fyzická kondice nutná pro zvládání profese průvodce cestovní kanceláře? Resp. poznávacích zájezdů CK? U sportovně laděných programů se to dá předpokládat, ale u klasických poznáváků?

I u klasických poznávacích zájezdů podle mě musí průvodce být schopen něco ujít, s lidmi chodit po prohlídkách apod. Určitá fyzická kondice být musí, ale já se třeba speciálně žádnému sportu nevěnuji, a i tak vše zatím v pohodě zvládám. U našich poznávacích zájezdů se vždy dá zvolit nějaká pohodlnější, kratší varianta, nemusíte vše obcházet s průvodcem.

+* Jak dlouho se vlastně věnujete vaší profesi a měnila byste dnes ještě vůbec?

Této profesi se věnuji již 23 let. A neměnila bych, i když je to práce velmi náročná, zejména to skloubit s rodinou, no a co si budeme povídat, práce s lidmi je také dost vyčerpávající.

+* Kolika jazyky vládnete jako skvělý průvodce?

Hovořím anglicky, německy, rusky. Učila jsem se trochu francouzsky a arabsky.

+* Měli bychom čtenáři představit, co všechno spadá do portfolia zaměstnance středně velké cestovky u nás. Že to není jen starost o klienty na cestách planetou, ale i další povinnosti doma, když zrovna nejste v terénu.

Ano, práce průvodce není jen dovolená v zahraničí, jak si mnohdy lidé myslí. Pokud to chcete dělat poctivě, aby lidi byli spokojení, tak tomu musíte věnovat obrovské množství času navíc: čtení knih, studium historie, geografie, jak se v dané zemi žije. Já si navíc sama dělám plánky pro klienty, brožurky atd. Práce v kanceláři cestovky jinak nebývá spojena s prací průvodce, to jsou dvě samostatné profese, každá zcela jiná, i když u jedné firmy…

+* U některých zájezdů pořádáte pro přihlášené a zájemce předodjezdové informační podvečery a jsem rád, že jste zmínila i ty podrobné informační »bedekry«, vyrobené na koleně, ve skromných podmínkách cestovky…

Ne, ty materiály si vyrábím doma, sama, jde to zcela mimo cestovku a ano, je to vše práce navíc. Pokud vím, tak většina jiných cestovek nic takového, ani třeba plánky (pokud je někde nenafasují – pozn. autora), klientům nedává.

+* Zkrátka jste průvodkyní, která se svou prací jen neživí, ale která tím vším doopravdy žije. Váží si toho klienti v dostatečné míře a vrací se (ve smyslu přihlašují se na další zájezdy s vámi osobně)?

Ano, někteří klienti se vracejí a byli se mnou na více zájezdech, je to ale velmi různorodé (skromně).

+* Moderní cestování zejména pro mladé lidi znamená úsporné putování svépomocí, přesto cestovky zatím z trhu ve velkém nemizí. Je to proto, že s nimi čím dál častěji jezdí fyzicky zdatní senioři, nebo jsou tam i jiné důvody? Mají cestovky podle vás budoucnost?

Myslím si, že zatím budoucnost mají, klientela s námi sice opravdu jezdí spíše starší, ale jezdí i rodiny s dětmi, ale i mladší páry a jednotlivci. Nemyslím si, že by za 10 let cestovky přestaly existovat. A také z osobních důvodů doufám, že se tak nestane (smích).

FOTO – autor (2),

Lucie LEIKEPOVÁ

a archiv LL

Popisky

Nahoru.jpg

Na zájezdě po Slovinsku

Iran.jpg

Na Holubí věž v íránském Isfahánu se vydrápala v čerstvě zakoupeném typickém zdejším čádoru.

Ararat.jpg

Takhle fotí Lucie Leikepová z letadla. Ararat jako na dlani.

Svlajeckou.jpg

(Ne)typická průvodkyně. Chodící knihovna s vlaječkou.