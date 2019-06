Babiš hasil vládní krizi

Premiér Andrej Babiš (ANO) hasil vládní krizi, která vznikla poté, co prezident Miloš Zeman na středeční noční schůzce oznámil předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi, že nepřijme demisi Antonína Staňka (ČSSD).

Hamáček po schůzce se Zemanem na Vysočině řekl, že ČR míří do ústavní krize a ohlásil, že odchod ČSSD z kabinetu je nevyhnutelný. Premiér Babiš včera oznámil, že požádá prezidenta Miloše Zemana o schůzku. Chce situaci projednat. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček již oznámil, že schůzka se uskuteční v úterý v Lánech, v 17 hodin, a zúčastní se jí i Hamáček.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip uvážlivý postup premiéra i ostatních zúčastněných ocenil. »To je správný krok. Ústavní činitelé mají spolu nejen komunikovat, ale také dojít k dohodě,« uvedl Filip.

»Koaliční smlouva platí,« řekl Babiš po schůzce s Hamáčkem. Naznačil tím, že kdyby sociální demokraté z vlády kvůli Zemanovi odešli, podá i on demisi. Zeman naopak v rozhovorech s občany během návštěvy na Vysočině naznačoval, že odchod sociálních demokratů z vlády by pád vlády neznamenal, jen by se vláda rekonstruovala. Hamáček také poznamenal, že mu Babiš řekl, že chce pokračovat v koaličním projektu a žádná alternativa není.

»Udělám maximum pro to, aby koalice pokračovala a fungovala. Stojí před námi mnoho úkolů,« uvedl Babiš. Předseda vlády poznamenal, že se bude snažit Zemana přesvědčit, aby vnímal koaliční dohodu a aby představu sociální demokracie nějakým způsobem akceptoval.

V pátek 12. července má Zeman podle svého mluvčího v plánu setkat se s Hamáčkem a Staňkem, chce je prý usmířit. Hamáček řekl, že nevidí k takové schůzce důvod.

Sociální demokracie požaduje, aby v čele ministerstva kultury Staněk skončil. Zeman ve čtvrtek ale dal najevo, že situaci urychleně řešit nebude. Ústava podle něj nestanovuje lhůtu, kdy má ministra odvolat. ČSSD mluví o možnosti podání kompetenční žaloby na prezidenta, pokud by prezident s výměnou nadále otálel. Babiš uvedl, že je potřeba situaci řešit jiným způsobem než žalobou.

