FOTO - Pixabay

Po roce další schůzka Putina s Trumpem

Prezidenti Ruska a Spojených států Vladimir Putin a Donald Trump se na páteční schůzce v Ósace podle agentury Kjódó dohodli, že budou pokračovat v jednáních o kontrole zbrojení.

Trump přitom prohlásil, že nový kontrolní režim musí zahrnovat Čínu.

»Oba státníci se shodli, že zlepšení vztahů mezi USA a Ruskem odpovídá zájmům obou zemí a celého světa,« praví se v prohlášení, které po jednání podle agentury TASS zveřejnil Bílý dům. Prezidenti podle tohoto dokumentu kromě modelu kontroly zbrojení pro 21. století jednali také o situaci v Íránu, Sýrii, Venezuele a na Ukrajině.

Schůzka, uspořádaná na okraji summitu G20, podle Interfaxu trvala skoro půldruhé hodiny.

Trump před začátkem jednání ocenil »velmi dobré vztahy« s Putinem. »Myslím, že výsledky této schůzky budou výborné,« řekl americký prezident. »Nemohu než souhlasit s prezidentem (USA), máme o čem hovořit,« řekl Putin po úvodní řeči Trumpa.

Pokračování dialogu

Putin schůzku označil za dobrou příležitost, jak pokračovat v dialogu po summitu v Helsinkách loni v červenci. Na něm si prezidenti obou velmocí slíbili obnovení spolupráce svých zemí a Trump tehdy prohlásil, že mrazivé rusko-americké vztahy jsou minulostí.

Trump svému protějšku před novináři v nadsázce sdělil, aby se »nevměšoval do amerických voleb«. Podle agentur tak učinil po dotazu reportéra, který se zeptal, zda Trump toto téma před Putinem zmíní na společném jednání. Ruský prezident na Trumpovu poznámku zareagoval úsměvem.

Jednání se z ruské strany zúčastnil ministr zahraničí Sergej Lavrov, ministr financí Anton Siluanov, Putinův poradce pro zahraniční politiku Jurij Ušakov a tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Součástí delegace Spojených států byli ministr zahraničí Mike Pompeo, ministr financí Steven Mnuchin, poradce prezidenta Trumpa pro národní bezpečnosti John Bolton, personální šéf Bílého domu Mick Mulvaney a tisková mluvčí Bílého domu Stephanie Grishamová.

Trump také uvedl, že očekává produktivní setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem; schůzka se má konat dnes, je podle agentury Reuters velice očekávaná vzhledem k napětí v americko-čínských obchodních vztazích. »Kdo ví, ale myslím, že to bude produktivní. Přinejmenším to bude produktivní. Uvidíme, co se stane a co z toho vzejde,« řekl reportérům. Na otázku, zda slíbil čínskému prezidentovi šestiměsíční odklad cel, Trump řekl: »Ne.«

Pozvání na Rudé náměstí

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov po schůzce uvedl, že v nejbližších dnech bude do Bílého domu posláno oficiální pozvání, aby se Trump 9. května 2020 zúčastnil přehlídky na Rudém náměstí. »Skutečně Putin pozval Trumpa na oslavy 75. výročí ukončení druhé světové války a Trump reagoval pozitivně, řekl, že počká na oficiální pozvání,« uvedl Peskov s tím, že se tak stane v nejbližší době. Čas podle něj nedovolil oběma vůdcům, aby hlouběji pohovořili o tématech, kterých se dotkli, nicméně si řekli, že úroveň obchodu mezi oběma státy neodpovídá potenciálu obou zemí, a tak se dohodli podívat se na překážky rozšíření obchodních horizontů.

Podle šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova bylo na schůzce velmi dobrá atmosféra a nálada. Oba vůdci se podle něj shodli, že situace okolo Íránu je napjatá, ale chtějí ji vyřešit diplomaticky. Pokud jde o strategickou situaci a vztahy obou velmocí, oba prezidenti podle Lavrova vybídli zdržet se kroků, které by mohly vyprovokovat závody ve zbrojení. Obě strany také chápou, že USA a Rusko potřebují spolupracovat.

Další schůzky

Putin se v pátek setkal i s dalšími státníky, mimo jiné s britskou premiérkou Teresou Mayovou. Ta před summitem řekla, že Londýn bude usilovat o to, aby dva představitelé ruské vojenské rozvědky obvinění z podílu na útoku novičokom byli pohnáni k odpovědnosti. Putin v rozhovoru s listem Financial Times krátce přes summitem G20 znovu zdůraznil, že Rusko nemá s otravou nic společného. Prohlásil přitom, že bilaterální vztahy jsou mnohem důležitější než »rozruch kolem špionů, kteří nestojí za zlámanou grešli«.

Také Trump absolvoval několik dvoustranných schůzek, jednal i s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Ocenil rostoucí obchodní vztahy mezi oběma zeměmi. Vzájemný obchod podle Trumpa již dosáhl vysoké úrovně a dodal, že tato úroveň ještě více poroste. Merkelová uvedla, že německé firmy ve Spojených státech uskutečňují velké investice, čímž se podle Kjódó snažila předejít Trumpově kritice toho, že Berlín je v obchodování s Washingtonem ve výrazném přebytku.

(čtk)