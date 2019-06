Novela přináší přísnější kontrolu koupališť

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví připravena ministerstvem zdravotnictví zpřísňuje kontrolu kvality koupacích vod, podmínky provozování solárií, a naopak zmírňuje podmínky pro prodej použitého dětského oblečení a bot. Adaptuje tak české zákony na legislativu EU.

V ochraně zdraví při práci novela snižuje administrativu a doplňuje nové chemické látky, před kterými je třeba zaměstnance chránit.

»Hlavním důvodem k předložení návrhu je potřeba adaptace unijních nařízení,« uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Nařízení EU, kterým je potřeba českou legislativu přizpůsobit, se týkají potravin a krmiv, pravidel týkajících se zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na jejich ochranu nebo poskytování informací o potravinách spotřebitelům. »V souvislosti s implementací těchto nařízení se zakotvují některé nové, zejména oznamovací, povinnosti pro osoby dovážející nebo vyrábějící materiály a předměty určené pro styk s potravinami, a dále pak pro ministerstvo zdravotnictví některé nové kompetence,« vysvětlil Vojtěch.

Novelu doplňují některé požadavky vyplývající z praxe. Hygienici kontrolující pravidelně kvalitu vody v přírodních koupalištích se podle novely budou muset zaměřit i na mnohobuněčné organismy, které mohou mít vliv na zdraví, například způsobovat cerkáriovou dermatitidu. Dosud hygienici nemohli podle ministra jejich výskyt monitorovat a veřejnost před nimi případně varovat.

Přísnější podmínky zavádí novela také pro provozování solárií. »Provozování solárií se nově zařazuje mezi činnosti epidemiologicky závažné, neboť i zde hrozí poškození zdraví zákazníků v případě neuplatňování zásad provozní hygieny,« uvedl ministr.

Změny zákona v oblasti ochrany zdraví mají podle něj hlavně snížit administrativní a ekonomickou zátěž firmám a podnikatelům. Místo finančně nákladného měření fyzické náročnosti práce by mělo nově stačit hodnocení autorizovanou nebo akreditovanou osobou. Novela také odstraňuje časově náročné vypracování písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí.

Pro prodejce použitého zboží, a to zejména kojeneckého a dětského oblečení a obuvi pro děti do tří let, dochází ke zjednodušení legislativních požadavků na tyto výrobky.