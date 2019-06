Prázdniny začínají

Tak už tedy vše víme a davy prázdninových rodin mohou zaplavit různé dopravní trasy. Dvě dvojky, čtyři dvojky, dvě trojky. Ne – to nejsou výsledné karty v ruce hráčů pokeru. Jde o vysvědčení ve zkratce tak, jak je prarodiče dostávají.

Tati – my pojedeme na chalupu v pátek ráno s babičkou. Skutečný odjezd v 11.45 je úspěchem. Instrukce, co zůstalo doma a mám dovézt, jistě včas dorazí. My do té Barcelony odlétáme až ráno. Co s Máťou? Bude doma sám – je už velký. Nebo mi jej po obědě přivezte. Něco spolu vymyslíme. A podobně je to i u jiných větších rodin. Děti, které mají to štěstí, jedou na chalupu, za poznáním někam daleko nebo na tábor.

Ne každý rodič ale má dnes na tábor peníze. Dříve se za tři týdny platil symbolický poplatek. Dnes necelých 10 dní vyjde na cca čtyři tisíce v levném případě. A to řada vedoucích jezdí o své dovolené a »baví se s dětmi« zdarma.

Tak tedy, milí prázdninoví borci – mnoho nových dobrodružství, ať nejste nemocní a vyhne se vám úraz. A nám – dospělákům – pevné nervy a výdrž. Ať se po prázdninách nemusíme obtížně vzpamatovávat z prožitého. A hlavně – ať ti naši miláčkové po prázdninách nastoupí spolu s učiteli do školy dobře odpočatí a jen s těmi nejlepšími zážitky.

Jaromír KOHLÍČEK, člen ÚV KSČM