Chystá se tu český Majdan!

To, co se odehrálo na náměstích České republiky, a hlavně na pražské Letné, je důkaz, že se tady chystá český Majdan, pravicový puč řízený ze zahraničí. Uvedl to na sobotním 7. zasedání ÚV KSČM jeho předseda Vojtěch Filip.

»Povedlo se to fašizujícím silám na Ukrajině se vším všudy, uvidíme, jak tam dopadnou volby, po prezidentských volbách na podzim parlamentní. Povedlo se to v Rakousku, kdy vláda, jež se některým v okolí nehodila, byla vyměněna způsobem, který je podle mého soudu zcela nestandardní,« řekl Filip. »Povedlo se to na Slovensku, podívejte se na volbu prezidentky a uměle vytvořený mediální produkt, který jednoznačně bude sledovat politiku, jež nemá nic společného s národními zájmy. Nepovedlo se to v České republice a o to větší útoky jsou na prezidenta republiky, o to větší útoky jsou na nás a na ty, kteří si dovolí nesledovat politiku nadnárodních korporací, a zejména těch, které chtějí ovládat celý svět. Já považuji to, že naplňujeme část programu, který jsme si vymínili vůči vládě Andreje Babiše, za krok správným směrem, protože ten vývoj by byl zcela jiný, kdybychom se připojili na stranu Petra Fialy, Miroslava Kalouska a donutili hnutí ANO, aby odepsalo Andreje Babiše,« uvedl Filip s tím, že rozhodně není obdivovatelem předsedy vlády a že jednání s ním tváří v tvář jsou čím dál složitější.

Časový pres

Ústřední výbor v sobotu v jednom z hlavních bodů programu hodnotil výsledky květnových voleb do Evropského parlamentu. V něm KSČM obhájila jen jediný mandát ze tří. Vedoucí kandidátky a staronová europoslankyně Kateřina Konečná prohlásila, že na konečném výsledku se projevily tři hlavní milníky. »Chtěla jsem složení kandidátky schvalovat už v září, ale respektovala jsem, že členové Ústředního výboru chtěli rozhodovat až v prosinci. Kandidáti sice předstoupili před plénum, ale jejich známost byla bohužel velmi nízká,« litovala Konečná. »Musím se ale ohradit v této souvislosti před nesmysly, jako že jsem si sama složila kandidátní listinu. Nezapomínejme na to, že po neschválení původního návrhu výkonného výboru demokraticky hlasovalo ÚV, a připomínejme to těm, kdo úmyslně šíří nepravdy,« uvedla Konečná. »Každopádně jsme se dostali do presu s časem. Kandidátka by podle mě měla být známa s ročním předstihem, mohli jsme mít hotové základní kolečko a nemuseli vše sanovat v rámci tříměsíční kampaně. Některé organizace mladou kandidátku přijaly, jiné ji kritizovaly, ovšem když se mladí nedostali včas před veřejnost, je to logické,« připojila místopředsedkyně strany s tím, že by bylo do budoucna ideální na kandidátce skloubit mládí a zkušenost. »Ale od srpna jsme buď já nebo předseda mluvili s řadou osobností, které s námi dlouhodobě spolupracují. Jenže z pracovních nebo osobních důvodů všichni odmítli,« popsala druhý zádrhel Konečná, která poděkovala za práci celému týmu a z kandidátek vyzdvihla hlavně obětavost dvou žen – Dagmar Švendové a Anny Vaculíkové. Slova uznání si od ní vysloužily i Haló noviny.

Podpásovky konkurence

Podle Konečné byly třetím problém ve volební kampani podpásovky ze strany konkurence. »Mrzelo mě, když naši členové a sympatizanti tvrdili, že nemá ani cenu jít k volbám. Přitom je na čase říci si, že hlavně SPD nejsou naši přátelé. Podívejte se, co o nás píše Tomio Okamura a jeho kolegové. Jediné, o co jim jde, je ukrást naše voliče, a to rétorikou, která vychází z té naši, ale je neopřená o nic, co by dokázali v politické kariéře,« konstatovala europoslankyně.

Podle ní je do budoucna nutné vytvořit fundovaný profil levicového voliče a efektivně propojit jednotlivé složky práce v KSČM – počínaje okresními organizacemi, přes jednotlivé složky centra, včetně mediálního úseku a těch, kdo se starají o sociální sítě. Tam je třeba personální posílení. »Náš tým jako celek fungoval. Je potřeba dále zapojit lidi z kampaně, bylo by škoda je ztratit. Záležet bude na jednotlivých okresech, abychom je dokázali zapojit do dalších voleb,« dodala Konečná.

Kytice jako poděkování

V povolební diskusi dále vystoupili s podnětnými příspěvky i

Josef Číž, Miroslav Kavij, Tomeš Vytiska, Václav Sloup, Ivan Hrůza, Josef Bohatec či Karel Klimša. Od Jana Navrátila z Hodonína obdržela Kateřina Konečná kytici jako výraz poděkování za práci v kampani.

Co se týče příštích voleb do EP, uložil ÚV KSČM schvalovat kandidátní listinu nejméně rok před volbami, a nadále spolupracovat s partnery, kteří se podíleli na letošní kampani.

Vedle eurovoleb se ústřední výbor zabýval mj. ekonomickými otázkami, jak byly předložené místopředsedou Václavem Ortem, hodnocením Programové konference KSČM konané na počátku června v Nymburce a politickým zabezpečením výročních členských schůzí a okresních a krajských konferencí, které by směřovaly k novému sjezdu v příštím roce. ÚV KSČM rovněž schválil stanovisko k aktuální politické situaci.

(pk)