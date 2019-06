Kvitová bude hrát Wimbledon, po zranění ale nemá velká očekávání

Petra Kvitová po léčbě natrženého svalu v předloktí bude hrát Wimbledon, z nějž odjela dvakrát jako šampionka. Devětadvacetiletá tenistka teprve od úterý trénuje s raketou, postupně v Londýně zvyšuje intenzitu úderů a je ráda, že se stav ruky zlepšuje. Vzhledem ke zranění z French Open však nemá před oblíbeným grandslamem velká očekávání.

"Ruka se určitě lepší. Pokud se nic špatného nestane, jsem připravena v úterý hrát. A doufám, že se ani nic nestane," řekla na dnešní tiskové konferenci. Naposledy šestá hráčka světového žebříčku hrála v první půlce května v Římě, předloktí na dominantní levačce si poranila těsně před grandslamem v Paříži.

"Několik týdnů jsem nemohla dělat nic. Ani obyčejné věci, jako je se třeba napít. Ani teď ještě nemůžu trénovat naplno. Už je to mnohem lepší, ale pořád ne tak, jak bych si přála. Musím být opatrná," přiznala česká tenistka, které páteční los pro první kolo přidělil Ons Džabúrovou z Tuniska.

Od začátku týdne zkouší na trávě v Londýně trénovat a rozhodnutí, zda turnaj absolvuje, odkládala. Dnes ohlásila, že hrát bude. "Začínala jsem pomalu, a kdyby to začalo bolet, hned bych přestala. Ale doteď je to celkem OK," ujistila.

Vítězka Wimbledonu z let 2011 a 2014 od premiéry v hlavní soutěži v roce 2008 turnaj nikdy nevynechala. Loni ale vypadla v prvním kole. Vzhledem k dlouhé pauze nepatří k hlavním favoritkám. "Samozřejmě ani moje očekávání nejsou vysoká. Ale možná mi to pomůže a na kurtu budu uvolněnější," uvažovala.

(čtk)