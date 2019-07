FOTO - archiv

Čína a USA budou hledat obchodní konsenzus

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching se v sobotu domluvili, že obnoví jednání o vzájemné obchodní dohodě, která má vyřešit celní válku.

Šéf Bílého domu označil pozorně sledovanou schůzku za vynikající, obě země jsou podle něj teď opět »na správné cestě«. Uvedl také, že prozatím nehodlá zavádět další cla na dovoz čínského zboží. Dodal, že Čína začne kupovat více amerických zemědělských produktů.

Celní válka mezi USA a Čínou se naplno rozhořela loni v březnu, kvůli sporu trpí světová ekonomika i finanční trhy. Společné rozhovory, jejichž výsledkem měla být obchodní dohoda, ztroskotaly v květnu. Nyní by v nich zástupci obou zemí mohli pokročit.

Trump po setkání konaném na okraj summitu největších ekonomik G20 v Ósace uvedl, že zatím nehodlá zavádět další cla na čínské zboží, jak dosud plánoval. Šlo by o zboží, jehož roční dovoz do USA přesahuje 300 miliard dolarů (6,8 bilionu Kč). Podle čínské státní agentury Nová Čína se prezidenti dohodli na »obnovení obchodních rozhovorů mezi oběma zeměmi na základě rovnosti a vzájemného respektu«.

Washington viní Čínu z řady nekalých obchodních praktik, které podle něj poškozují americké podniky. »Návrat k jednání je dobrou zprávou pro podnikatelkou komunitu,« uvedl Jacob Parker z americko-čínské obchodní rady USCBC. »Nyní začíná tvrdá práce na hledání konsenzu v nejobtížnějších otázkách,« dodal.

V rámci obchodní války už Washington zavedl cla na čínské zboží, jehož roční dovoz do USA dosahuje zhruba 250 miliard dolarů. Čína odpověděla odvetnými cly na dovoz z USA v roční hodnotě 110 miliard dolarů. Pokud by Spojené státy zavedly i další cla, jak Trump zvažoval, byl by clem zatížen prakticky celý dovoz z Číny do USA.

»Ačkoliv je obnovení obchodních rozhovorů mezi Spojenými státy a Čínou vítáno, už zavedená cla světovou ekonomiku brzdí. Nevyřešené záležitosti s sebou do budoucna nesou vysokou míru nejistoty,« uvedla šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová po skončení summitu G20.

Oba prezidenti vyjadřovali optimistická očekávání už při příchodu na sobotní jednání. Před jeho začátkem čínský prezident řekl, že dává přednost dialogu před konfrontací. Trump dal pak najevo, že pokud uzavře s Pekingem »spravedlivou« dohodu, půjde o historický úspěch.

»Diskutovali jsme o řadě věcí, jsme zpátky na správné cestě a uvidíme, co se stane dál,« řekl Trump po setkání, které trvalo zhruba 80 minut.

Huawei může nakupovat

Čínský výrobce telekomunikačních zařízení Huawei bude moci nakupovat od amerických dodavatelů produkty, které nejsou problematické z hlediska národní bezpečnosti USA. Po schůzce v sobotu to na tiskové konferenci řekl Trump.

USA v polovině května zařadily Huawei na černou listinu, což znamená, že americké podniky potřebují zvláštní povolení, pokud chtějí této čínské firmě dodávat své produkty. Americké tajné služby obviňují Huawei ze spolupráce s čínskou rozvědkou, což ale Huawei dlouhodobě popírá.

Trump také řekl, že americké ministerstvo obchodu bude v příštích dnech jednat o tom, jakým způsobem je vhodné v kauze Huawei postupovat. Naznačil nicméně, že úplné odstranění Huawei z černé listiny bude záviset na vývoji jednání o ukončení obchodní války. »Huawei necháváme na konec,« prohlásil.

Čína Trumpova slova ohledně Huawei přivítala, stejně jako američtí výrobci čipů. »Obnovení obchodních rozhovorů a odklad dalších cel nás povzbudily. Těšíme se, že se dozvíme více podrobnosti o prezidentových výrocích ohledně Huawei,« uvedl podle agentury Reuters prezident americké asociace polovodičového odvětví SIA John Neuffer.

Společnost Huawei minulý týden varovala, že obchodní restrikce ze strany Washingtonu budou mít negativní dopad na její tržby. List The Wall Street Journal minulý týden uvedl, že odstranění obchodních restrikcí proti Huawei je jednou z podmínek Pekingu pro urovnání obchodních sporů s USA.

Schůzka s Kimem

Trump v sobotu na Twitteru vyjádřil přání sejít se po summitu G20 v neděli s vůdcem Severní Koreje Kim Čong-unem, a to v demilitarizované zóně mezi oběma Korejemi. »Po několika velice důležitých schůzkách, včetně té s čínským prezidentem Si, odjedu z Japonska do Jižní Koreje. Až tam budu, tak pokud bude severokorejský vůdce Kim chtít, setkám se s ním v hraniční demilitarizované zóně, abych se s ním pozdravil a potřásl si s ním rukou,« napsal americký prezident. Kim Čong-un vyjádil souhlas, a tak včera Trump jako první americký prezident vstoupil na území komunistické KLDR. Stalo se tak na úvod jeho třetího setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, které se tentokrát odehrálo v demilitarizované zóně mezi KLDR a Jižní Koreou. Při následném více než 50minutovém rozhovoru se oba vůdci shodli na obnovení rozhovorů o jaderném odzbrojení KLDR. Trump rovněž oznámil pozvání severokorejského vůdce do USA.

Oba muži se setkali v Pchanmundžomu na hranici mezi oběma Korejemi. Potřásli si rukama přímo nad demarkační linií, načež se oba společně vydali asi deset kroků směrem do KLDR. »Nečekal jsem, že se s vámi setkám na tomto místě,« poznamenal Kim. Trump označil možnost překročení demarkační linie vyznačené betonovým prahem za poctu.

Trump později prezentoval včerejší události jako částečnou improvizaci. Prozradil, že se svého protějšku zeptal, zda by chtěl, aby překročil hranici. Kim údajně odpověděl, že by byl poctěn. Trump tvrdí, že netušil, jak Kim odpoví.

Při setkáních s novináři včera oba vůdci znovu vyzdvihovali kvalitu vzájemných osobních vztahů. Kim je dokonce označil za vynikající. Oba také včera den označili za historický.

Jednání o STARTu

Spojené státy a Rusko zahájily konzultace o prodloužení smlouvy o omezení strategických jaderných zbraní (START). Na závěr summitu velkých světových ekonomik G20 v japonské Ósace to v sobotu řekl ruský prezident Vladimir Putin. Putin dal už začátkem tohoto měsíce najevo, že nechá za dva roky vypršet novou smlouvu START, neprojeví-li Spojené státy zájem o její prodloužení. Nynější dohodu START 3 podepsali v dubnu 2010 v Praze tehdejší prezidenti Ruska a USA Dmitrij Medveděv a Barack Obama. Její platnost končí v roce 2021. Rusko a USA se v poslední době vzájemně obviňují z porušování odzbrojovacích dohod.

Putin v sobotu prohlásil, že Moskva a Washington pověřily své ministry zahraničních věcí zahájením konzultací o prodloužení smlouvy START 3. »Ale ještě se nedá říct, zda to povede k jejímu prodloužení,« prohlásil ruský prezident. Ten se už v pátek v Ósace sešel k dvoustranné schůzce se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. »Bylo to dobré setkání, velmi pragmatické,« pochvaloval si Putin. Šéf Kremlu také zdůraznil, že Rusko udělá pro zlepšení vztahů se Spojenými státy všechno, co může. Na novinářský dotaz, zda je pravděpodobné, že Spojené státy uvalí na Rusko nové sankce, Putin odpověděl, že je na rozhodnutí Washingtonu, jak nejlépe budovat vztahy s Moskvou.

(čtk)