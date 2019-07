FOTO - Pixabay

Návrh na posty EU

Předseda Evropské rady Donald Tusk předložil europoslancům návrh na obsazení vrcholných postů v Evropské unii.

Nástupcem Jean-Claudea Junckera v čele Evropské komise by se podle něj měl stát sociální demokrat, informovala s odvoláním na zdroje z jednání agentura DPA. Tusk podle zdroje DPA na schůzce s předsedy frakcí Evropského parlamentu o konkrétních jménech nehovořil. Pokud by ale funkci předsedy Evropské komise skutečně získali socialisté, zřejmě by nominovali Nizozemce Franse Timmermanse. Podle agentury DPA by Evropská lidová strana, která má nejvíce europoslanců, mohla získat post předsedy Evropského parlamentu a šéfa unijní diplomacie. Jeden z nich by mohl obsadit Manfred Weber.

Konzervativec Weber byl přitom původně žhavým kandidátem na předsedu Evropské komise. V pátek ale německý list Die Welt informoval, že se představitelé části unijních zemí, kteří se sešli na summitu G20 v japonské Ósace, dohodli, že tento Němec v čele EK neusedne.

Zástupce třetí nejsilnější europarlamentní frakce - liberálů z Obnovy Evropy - by podle návrhu mohl získat po Tuskovi funkci šéfa Evropské rady.

Agentura DPA upozornila, že Tuskův návrh na obsazení postů v čele evropských institucí byl pouhým výchozím bodem pro jednání. V neděli večer se v Bruselu sešli šéfové států a vlád EU s cílem personální otázky řešit.

(čtk)