Summit pokračuje

Mimořádný summit Evropské unie k personálním otázkám byl v Bruselu krátce po poledni přerušen. Prezidenti a premiéři se od nedělního večera nedokázali shodnout na novém obsazení klíčových funkcí v Unii, připustila německá kancléřka Angela Merkelová.

Státníci se znovu sejdou v 11:00 SELČ. Francouzský prezident Emmanuel Macron věří, že kompromis se nakonec podaří nalézt.

Jednání skončilo bez úspěchu po více než 18 hodinách. Podle Merkelové lze dohody stále dosáhnout, zatím se ale nepodařilo najít potřebnou většinu pro žádnou z variant ohledně obsazení vedoucích pozic v řídících institucích Unie.

Německá kancléřka Angela Merkelová. FOTO - Haló noviny

Zásadním problémem byl zřejmě plán navrhnout europarlamentu jako kandidáta do čela Evropské komise nizozemského socialistu Franse Timmermanse, což část zemí odmítá. Shoda se nenašla ani ohledně dalších kandidátů, kteří by měli obsadit křesla v čele Evropské rady či Evropského parlamentu. Podle Merkelové je ale třeba kompromis dál hledat, a to ještě předtím, než zítra nově zvolení členové Evropského parlamentu budou volit svého předsedu.

Šéfka německé vlády zdůraznila, že je důležité zajistit dostatečně velkou většinu pro schválení vedoucích činitelů Evropské unie. Země visegrádské skupiny (ČR, SR, Polsko a Maďarsko) a Itálie, které mají výhrady proti obsazení křesla šéfa Evropské komise jejím dosavadním prvním místopředsedou Fransem Timmermansem, by podle Merkelové neměly být jen tak přehlasovány. Kancléřka přitom dala najevo, že se chce vyhnout dalším rokům rozporů. »Konečně budeme muset příštích pět let spolupracovat,« poznamenala podle agentury DPA.

(čtk)