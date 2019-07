Očekávám vzájemnou spolupráci, žádné populistické kroky

Očekával jsem, jaké první kroky nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělá. Zatím směřují více na západ. Je tak dost možné, že politický nováček, bývalý tzv. stand up komik a herec podlehne populistické náladě, kterou v rozporu s realitou nejen na Ukrajině záměrně přiživují USA, a vydá se tzv. »prozápadní politikou«. Což by byl podle mého pro Ukrajinu možná začátek konce. Ukrajinský prezident sice slibuje narovnat vztahy s Ruskem, jeho konkrétní kroky jsou však zatím velmi nejasné. Nemůžeme se tedy divit, že proto někteří o něm hovoří jako o americké figurce na šachovnici Ukrajiny. Jako celoživotní optimista doufám, že nás Zelenskyj může brzy příjemně překvapit, a to, pokud nepodlehne tlakům Spojených států a jejich evropských spojenců, kteří velmi rádi využijí například deklarované snahy Ukrajiny dosáhnout plnohodnotného členství v NATO a Evropské unii a budou se snažit změnit ukrajinskou politiku k obrazu svému, prostě podřídit si ji.

Možná je to věkem nebo jen roky, které jsem strávil v politice, že si troufám politickému nováčkovi připomenout, že Ukrajinci patří mezi slovanské národy, které, pokud chtějí něčeho dosáhnout, tak by si měly pomáhat a vzájemně spolupracovat. Jedině tak mohou společně čelit neustálému tlaku jiných, kteří většinou usilují o naše rozštěpení na tzv. »přátele Západu a nepřátele Západu«. Je nutné mezi sebou více komunikovat a uvědomit si, že nás sdružuje minimálně společná historie.

Česká republika si toho vědoma bezesporu je. Vytvořili jsme například vhodné podmínky pro mnohé ukrajinské občany, kteří zde našli práci. Myslím si, že taková pomoc se cení. Populistická hesla nikomu nikdy nic nepřinesla. Nového prezidenta čeká mnoho práce. Musí například odstřihnout oligarchy od politiky, nastartovat ukrajinskou ekonomiku, napravit vztahy s Ruskem a mnohé další. Bratříčkováním s USA mu rozhodně v jeho práci nepomůže, právě naopak.

Závěrem si dovolím vzpomenout na nedávný silný třes, který postihl německou kancléřku Angelu Merkelovou během setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenskym v Berlíně. Údajně byla kancléřka dehydratovaná. Snažím se této oficiální informaci uvěřit a doufám, že se jednou nebudeme třást i my ostatní, až zjistíme, jakou hru Ukrajina rozehrála.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM