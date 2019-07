Rebelie proti Trumpovi

Máme za sebou první debaty demokratických adeptů na souboj s Donaldem Trumpem příští rok na podzim v prezidentských volbách 2020. A americká masmédia se shodují, že pozice dvacítky demokratických kandidátů, která dostala šanci oslovit příznivce i veřejnost v Miami, není nikterak dobrá. To, co se zdálo ještě před rokem, dvěma jako čirá utopie, totiž, že by kontroverzní prezident Trump mohl svůj mandát obhájit, začíná nabývat reálnějších obrysů.

Ony Spojené státy vůbec jsou čím dál tím více extremističtější mocností, takže se až zas tak není čemu divit, že extremista Trump bezmála polovině aktivních Američanů sedí. A jak víme, v USA díky tamnímu extrémnímu volebnímu systému i bezmála polovina voličů může k výhře stačit. Vyhrát tu může volby i ten, kdo celkově získal méně hlasů než jeho soupeř. To se povedlo oběma posledním republikánským prezidentům, z nichž jeden byl/je horší než druhý (jak předvedli ve svém úřadu).

Donald Trump je psychicky labilní showman, a především »hrozba světového míru« (nejen dle Íránců), lhář, rasista, šovinista, machista a ropák (když popírá globální oteplování a klimatickou krizi), a přece mu tleská nejen ultrapravicová část politického spektra.

Koho proti němu postaví Demokratická strana? Jistě se shodneme na tom, že by to měl být někdo, kdo nebude nudný patron a slušný politický diplomat. Měl by to být někdo, kdo s Trumpovým každodenním populismem bude schopen zdárně soupeřit. Proto prozatím v průzkumech vedoucí Obamův centristický viceprezident Joe Biden by nemohl vést k ničemu jinému než k opakování průšvihu jménem Hillary Clintonová. Tentokrát by se však další demokratické prohře už nikdo nedivil.

Na druhé místo za Bidena se vyšvihla po debatách Elizabeth Warrenová, která hodlá na levici v Demokratické straně soupeřit s dalším ze seniorů, demokratickým socialistou Bernie Sandersem (jenž je asi autentické levici nejpřijatelnější). Otázka však je, zda jeho levicový radikalismus, s nímž kromě toho, že objektivně označuje Trumpa za patologického lháře, se neštítí přiznat plánované výrazné zvyšování daní (byť za cenu snižování poplatků za zdravotní pojištění a bezplatného školství), nebude na dostatečné množství voličů, a hlavně volitelů příliš… Svůj návrh přeměnit systém soukromého zdravotního pojištění na státem financovaný model považuje nicméně levicový Sanders za klíčový v boji proti nerovnostem.

V Miami v debatách podle pozorovatelů nejvíce uspěli další dva kandidáti. Kamala Harrisová (s indicko-jamajskými kořeny) a seriózní 37letý benjamínek Pet Buttigieg. Rozhodnuto tedy zatím určitě není nic!

Roman JANOUCH