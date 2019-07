Ilustrační FOTO - Pixabay

Snižovat požadavky na žáky, studenty a učně není správné

Některé z připravovaných změn ve školství mohou podle zástupců učilišť poškodit střední odborné školy v ČR. Nelíbí se jim schválené zavedení povinné státní maturity ze tří předmětů, záměr upravit současné nastavení spolupráce škol a firem a některé části chystané reformy financování škol.

»Jsme bytostně přesvědčeni, že nejsou všechny změny připraveny skutečně ve prospěch žáků a studentů, ale hlavně nejsou přichystány ve prospěch zaměstnavatelů jako budoucích uživatelů výsledků vzdělávání,« uvedli zástupci Sdružení učňovských zařízení (SUZ). Některé navrhované změny podle ředitelů učilišť vypadají spíše jako zlomyslné nebo likvidační.

Podle expertky KSČM na oblast školství Marty Semelové je problém v tom, že se po listopadu celý vzdělávací systém rozbil a nyní se zjišťuje, že to byla chyba, že úroveň a výsledky vzdělávání se s předlistopadovým obdobím nedají srovnat. »Střední odborné a učňovské školství zasáhly změny v 90. letech velmi silně a kraje a jednotlivé školy se s tím musely vyrovnávat. Některé obory se rušily, jiné se nově zaváděly. Hledal se způsob přijímání uchazečů, závěrečné ověřování znalostí a dovedností. Nově se nastavovala pravidla spolupráce s firmami,« reagovala pro náš list. Učňovské školství také podle ní tvrdě zasáhl demografický vývoj, vznik soukromých škol, ale i nový trend mít za každou cenu co nejvíc maturantů z gymnázií a absolventů vysokých škol. »Manuální práce se nenosila, školní dílny se na základních školách masivně rušily, uchazečů o učební obory bylo rok od roku méně. Školy se s tím nějakým způsobem musely popasovat, a teď do toho přicházejí každý rok nějaké nové změny. Takže chápu, že vznikají obavy,« dodala Semelová.

Povinná maturita ze tří předmětů, která se má zavést ve většině oborů nejpozději od jara 2022, podle SUZ znevýhodní žáky odborného vzdělávání. SUZ proto požaduje, aby se zachovala současná možnost volby druhého povinného předmětu státní maturity mezi matematikou a cizím jazykem.

Podle Semelové je pravda, že ani v minulosti nematurovali studenti všech oborů z matematiky. Na druhou stranu je však podle ní potřeba vnímat, jak jde dopředu technický pokrok, probíhají diskuse o digitalizaci a robotizaci, navíc se s technikou a potřebou matematické gramotnosti setkáváme denně v běžném životě. »Rozumím těmto obavám, zároveň však nepovažuji za správné neustále ustupovat a snižovat požadavky na žáky, studenty a učně. Ten, kdo studuje maturitní obor, by měl počítat s tím, že se musí připravovat na to, co má znát a umět k maturitě. Co je ovšem pravda, to je to, že by se mělo začít od základní školy. Sjednotit učivo, stanovit jednotné výstupy, prostě zavést jasné osnovy a tomu odpovídající učebnice,« uvedla Semelová.

Změna financování regionálního školství je nutná

Sdružení také upozornilo, že v ČR již existuje duální vzdělávání, kdy učňové chodí na praxi do partnerských firem. Tento systém podle něj není snadné měnit, jak o tom mluvil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), protože v ČR nejsou podmínky pro přímé zapojení firem do odborného výcviku žáků. Kromě jiného chybí peníze, povinné zapojení firem v profesních komorách či velké firmy napříč odvětvími. Současný systém českého duálního vzdělávání je podle SUZ funkční a prověřený.

S tím Semelová souhlasí. Přebírat bez ohledu na naše podmínky za každou cenu zahraniční zkušenosti z duálu, by podle ní mohlo přinést řadu problémů. V Německu nebo v Rakousku to funguje tak, že ve škole se učí teorie, ve firmě praxe a žák tu má status zaměstnance. Právní i věcná odpovědnost za kompletní praktickou přípravu žáků je tak přenesena ze škol na firmy. V tom vidí Semelová značné riziko. »Co když firma zkrachuje? Co bude s praktickou přípravou žáků, když by škola vyučovala pouze teorii, zbavila se vlastních dílen i učitelů odborného výcviku? Navíc státní normativy na tuto přípravu by šly ne do škol, ale do firem. V ČR nese škola odpovědnost za teoretické znalosti žáků a garantuje také základy praktických dovedností. Žáci začátečníci jsou systematicky vedeni učiteli odborného výcviku ve školních dílnách, kde se nemusí bát toho, že něco zkazí, a ve vyšších ročnících pracují na základě smluv mezi školou a firmou v partnerských firmách. Spolupráce škol a firem, tedy vlastně praktické uplatňování prvků duálního systému, je dána zákonem,« vysvětlila Semelová. Tuto formu spolupráce se sociálními partnery rozvíjí 92 procent středních odborných škol a 96 procent středních odborných učilišť.

Sdružení kritizuje také připravovanou změnu financování škol. Podle SUZ ji doprovází zmatené návrhy legislativních změn ve vyhláškách a nařízeních vlády, které v praxi znamenají obrat k horšímu. Školy mají podle reformy dostávat peníze nově podle odučených hodin, nikoli jako dosud na žáka. Změna má nastat v lednu, ale od září podle ní školy musí připravit rozvrhy. Například způsob financování suplování nebo školníků, uklízeček či hospodářek podle SUZ přitom zatím není jasný.

Podle Semelové je ale změna financování regionálního školství nutná. »Způsob financování na žáka vede k tomu, že vedení školy je motivováno k tomu přijmout každého uchazeče bez ohledu na jeho předpoklady jen proto, aby získalo co nejvíc peněz pro školu. Na nutnosti této změny se proto shodly asociace, ministerstvo, odbory a další experti. Samozřejmě tato změna musí být zabezpečena tak, aby školám nezpůsobila další komplikace, včetně nárůstu administrativy,« míní Semelová.

